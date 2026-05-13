Galicia alza el vuelo con el «birding»: las mejores rutas para iniciarse en la observación de aves

El birding, también conocido como observación de aves o turismo ornitológico, consiste en salir al medio natural para identificar aves en libertad, escuchar sus cantos, observar sus comportamientos y registrar especies sin interferir en su hábitat. Basta con unos prismáticos, una guía de campo, o una aplicación especializada, paciencia y una norma básica: mirar sin molestar.

Galicia ofrece un escenario especialmente favorable para esta práctica. La comunidad combina humedales, rías, costa abierta, islas, campiñas, montañas, cañones y ciudades, una variedad de hábitats que permite observar aves acuáticas, marinas, rapaces, limícolas y pequeñas aves forestales en distintas épocas del año. Turismo de Galicia mantiene el programa Galicia Birding, que reúne información sobre cuándo y dónde ver aves y destaca que la observación puede practicarse de enero a diciembre.

En la provincia de Pontevedra

En las Rías Baixas, uno de los grandes focos está en O Grove y el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Turismo de Galicia incluye esta zona entre sus mejores enclaves y propone rutas como «Tringa», un itinerario en coche de 37 kilómetros por Cambados, Meaño, O Grove y Sanxenxo, especialmente recomendable entre septiembre y febrero para limícolas y patos, y también en primavera por la migración y la reproducción. En las Cíes, la ruta «Larus», de 4 kilómetros, parte del muelle, atraviesa el entorno de Rodas y llega hacia el faro, con puntos de observación sobre acantilados y aves marinas.

Cormoranes en las Islas Cíes / RICARDO GROBAS

Otro punto clave para lectores del sur de la provincia es A Guarda y el estuario del Miño. El tramo gallego del estuario reúne juncales, playas, islas fluviales y litoral atlántico. La ruta «Haliaetus», de 11 kilómetros solo ida entre el puerto de A Guarda y Salcidos, permite observar cormoranes grandes, garzas reales, garcetas, ostreros, zarapitos y, en migración, águilas pescadoras. La ruta «Marítima», más corta, sigue el litoral desde el puerto hacia Cala da Cetárea y es idónea entre septiembre y febrero.

La provincia de Pontevedra refuerza además su oferta con el programa «Voando nas Rías Baixas», impulsado por la Deputación en colaboración con SEO/BirdLife. En 2026 contempla siete rutas gratuitas: Foz da Ramallosa y Praia América, Brañas de Xestoso, A Lanzada, Cabo Udra, Estuario del Miño, desembocadura del Lérez e intermareal Combarro-Lourido y Complejo Intermareal Umia-O Grove. Todas tienen grupos reducidos, guías ornitológicas, prismáticos y telescopios terrestres para disfrutar de las aves sin molestarlas.

AVES EN A TOXA, OBSERVACION EN COMPLEJO INTERMAREAL UMIA-O GROVE ORNITOLOGIA, AVISTAMIENTO DE AVES, PIO / M. Méndez / FDV_Externas

Entre las citas más próximas del calendario provincial figura A Lanzada, el 21 de junio, entre O Grove y Sanxenxo; después llegará la novedad de Cabo Udra, en Bueu, el 13 de septiembre; el Estuario del Miño, en A Guarda, el 11 de octubre; la ruta del Lérez y Combarro-Lourido, el 15 de noviembre; y el Complejo Intermareal Umia-O Grove, el 13 de diciembre.

En Ourense

Fuera de las Rías Baixas, Galicia amplía el mapa con enclaves interiores de gran interés. A Limia, en Ourense, destaca por sus areneras, canales, zonas agrarias y espacios protegidos como ZEPA; Turismo de Galicia la recomienda especialmente entre mediados de abril y finales de junio por la llegada de especies estivales y la migración primaveral.

Cigüeñas blancas retornan tras la migración otoñal al humedal de la antigua lagoa de Antela (Xinzo de Limia). / BRAIS LORENZO

El Cañón del Sil ofrece otro registro: aquí el atractivo está en las aves ligadas a roquedos, bosques y viñedos. Sus miradores son buenos puntos para observar rapaces como el halcón peregrino, el azor, el águila calzada o la culebrera europea, además de especies rupícolas como el avión roquero o la golondrina dáurica.

La selección oficial de Turismo de Galicia incluye también otros destinos imprescindibles para aficionados y principiantes: Humedales de A Terra Chá, Rías de Ribadeo y Foz, Ría de Ortigueira y Estaca de Bares, Costa da Morte, Os Ancares, Serra da Enciña da Lastra y Serra do Xurés, además de los ya citados O Grove-Cíes, A Guarda, A Limia y Cañón del Sil.

Observatorio de aves en el isto de A Lanzada. / MIGUEL MUNIZ DOMINGUEZ

El auge del birding encaja con una forma de viajar más lenta y sostenible. No exige grandes infraestructuras, desestacionaliza las visitas y pone en valor espacios naturales cercanos, desde una marisma hasta un puerto o una playa en invierno. La clave, recuerdan las entidades especializadas, es practicarlo con responsabilidad: mantener distancia, no salirse de los senderos, evitar ruidos, no acercarse a nidos y priorizar siempre el bienestar de las aves. SEO/BirdLife cuenta con un código ético específico para que la observación no tenga impacto negativo sobre las especies ni sobre sus hábitats.

Islas Cíes / MARTA G. BREA

'Galicia Birding'

Galicia Birding es un micrositio oficial de Turismo de Galicia dedicado al turismo ornitológico, es decir, a orientar a visitantes que quieren observar aves en Galicia. Funciona como una guía práctica para planificar escapadas de birdwatching. La página principal organiza el contenido en bloques como «Cuándo ver aves en Galicia», «Dónde ver aves en Galicia», «Los mejores lugares», «Te ayudamos» y «No solo aves». Galicia Birding identifica 148 rutas, 600 puntos ornitológicos y un banco documental de unas 1.000 imágenes.