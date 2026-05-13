Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta - LevanteHuelga metal PontevedraHuelga basura VigoBrote HantavirusPadre pese al ADNDenuncia okupación Moaña
instagramlinkedin

Destinos ornitológicos

Galicia alza el vuelo con el «birding»: las mejores rutas para iniciarse en la observación de aves

De las Cíes al estuario del Miño, de A Lanzada a A Limia o al Cañón del Sil: Galicia reúne humedales, rías, islas, montañas y valles fluviales que la consolidan como destino de turismo ornitológico durante todo el año

Sandiás, zona de Areeiras.

Sandiás, zona de Areeiras. / INAKI OSORIO

Marta Clavero

Marta Clavero

El birding, también conocido como observación de aves o turismo ornitológico, consiste en salir al medio natural para identificar aves en libertad, escuchar sus cantos, observar sus comportamientos y registrar especies sin interferir en su hábitat. Basta con unos prismáticos, una guía de campo, o una aplicación especializada, paciencia y una norma básica: mirar sin molestar.

Galicia ofrece un escenario especialmente favorable para esta práctica. La comunidad combina humedales, rías, costa abierta, islas, campiñas, montañas, cañones y ciudades, una variedad de hábitats que permite observar aves acuáticas, marinas, rapaces, limícolas y pequeñas aves forestales en distintas épocas del año. Turismo de Galicia mantiene el programa Galicia Birding, que reúne información sobre cuándo y dónde ver aves y destaca que la observación puede practicarse de enero a diciembre.

En la provincia de Pontevedra

En las Rías Baixas, uno de los grandes focos está en O Grove y el Parque Nacional das Illas Atlánticas. Turismo de Galicia incluye esta zona entre sus mejores enclaves y propone rutas como «Tringa», un itinerario en coche de 37 kilómetros por Cambados, Meaño, O Grove y Sanxenxo, especialmente recomendable entre septiembre y febrero para limícolas y patos, y también en primavera por la migración y la reproducción. En las Cíes, la ruta «Larus», de 4 kilómetros, parte del muelle, atraviesa el entorno de Rodas y llega hacia el faro, con puntos de observación sobre acantilados y aves marinas.

AVES. CORMORANES EN LAS ISLAS CIES (VIGO)

Cormoranes en las Islas Cíes / RICARDO GROBAS

Otro punto clave para lectores del sur de la provincia es A Guarda y el estuario del Miño. El tramo gallego del estuario reúne juncales, playas, islas fluviales y litoral atlántico. La ruta «Haliaetus», de 11 kilómetros solo ida entre el puerto de A Guarda y Salcidos, permite observar cormoranes grandes, garzas reales, garcetas, ostreros, zarapitos y, en migración, águilas pescadoras. La ruta «Marítima», más corta, sigue el litoral desde el puerto hacia Cala da Cetárea y es idónea entre septiembre y febrero.

La provincia de Pontevedra refuerza además su oferta con el programa «Voando nas Rías Baixas», impulsado por la Deputación en colaboración con SEO/BirdLife. En 2026 contempla siete rutas gratuitas: Foz da Ramallosa y Praia América, Brañas de Xestoso, A Lanzada, Cabo Udra, Estuario del Miño, desembocadura del Lérez e intermareal Combarro-Lourido y Complejo Intermareal Umia-O Grove. Todas tienen grupos reducidos, guías ornitológicas, prismáticos y telescopios terrestres para disfrutar de las aves sin molestarlas.

AVES EN A TOXA, OBSERVACION EN COMPLEJO INTERMAREAL UMIA-O GROVE ORNITOLOGIA, AVISTAMIENTO DE AVES, PIO

AVES EN A TOXA, OBSERVACION EN COMPLEJO INTERMAREAL UMIA-O GROVE ORNITOLOGIA, AVISTAMIENTO DE AVES, PIO / M. Méndez / FDV_Externas

Entre las citas más próximas del calendario provincial figura A Lanzada, el 21 de junio, entre O Grove y Sanxenxo; después llegará la novedad de Cabo Udra, en Bueu, el 13 de septiembre; el Estuario del Miño, en A Guarda, el 11 de octubre; la ruta del Lérez y Combarro-Lourido, el 15 de noviembre; y el Complejo Intermareal Umia-O Grove, el 13 de diciembre.

En Ourense

Fuera de las Rías Baixas, Galicia amplía el mapa con enclaves interiores de gran interés. A Limia, en Ourense, destaca por sus areneras, canales, zonas agrarias y espacios protegidos como ZEPA; Turismo de Galicia la recomienda especialmente entre mediados de abril y finales de junio por la llegada de especies estivales y la migración primaveral.

EJEMPLARES DE CIGÜEÑAS BLANCAS QUE RETORNAN TRAS LA MIGRACION OTOÑAL EN EL HUMEDAL DE LA ANTIGUA LAGOA DE ANTELA ( XINZO DE LIMIA ), DONDE HAN INICIADO EL PROCESO DE REOCUPACION DE NIDOS EN ARBOLES Y POSTES ARTIFICIALES. UNA PAREJA DE CIGÜEÑAS EN UN NIDO DE POSTE ARTIFICIAL. AVES. CIGUEÑAS BLANCAS. MIGRACION

Cigüeñas blancas retornan tras la migración otoñal al humedal de la antigua lagoa de Antela (Xinzo de Limia). / BRAIS LORENZO

El Cañón del Sil ofrece otro registro: aquí el atractivo está en las aves ligadas a roquedos, bosques y viñedos. Sus miradores son buenos puntos para observar rapaces como el halcón peregrino, el azor, el águila calzada o la culebrera europea, además de especies rupícolas como el avión roquero o la golondrina dáurica.

La selección oficial de Turismo de Galicia incluye también otros destinos imprescindibles para aficionados y principiantes: Humedales de A Terra Chá, Rías de Ribadeo y Foz, Ría de Ortigueira y Estaca de Bares, Costa da Morte, Os Ancares, Serra da Enciña da Lastra y Serra do Xurés, además de los ya citados O Grove-Cíes, A Guarda, A Limia y Cañón del Sil.

ALUMNOS DEL IES MONTE DA VILA PARTICIPAN EN UNA JORNADA DIDACTICA ORGANZADA POR EL CONCELLO DE O GROVE Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA ( SEO / BIRDLIFE ), EN EL ISTMO DE A LANZADA. INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA. COMPLEJO INTERMAREAL UMIA - O GROVE. DIVULGACION. ORNITOLOGIA. ESTUDIANTES. AVES. PAJAROS. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA. PIO, PROYECTO DE INVERSION ORNITOLOGICA. MAR. NATURALEZA. O BAO. AULA DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA DE MONTE SIRADELLA. O VAO. OBSERVATORIO. MIRADOR. CASETA

Observatorio de aves en el isto de A Lanzada. / MIGUEL MUNIZ DOMINGUEZ

El auge del birding encaja con una forma de viajar más lenta y sostenible. No exige grandes infraestructuras, desestacionaliza las visitas y pone en valor espacios naturales cercanos, desde una marisma hasta un puerto o una playa en invierno. La clave, recuerdan las entidades especializadas, es practicarlo con responsabilidad: mantener distancia, no salirse de los senderos, evitar ruidos, no acercarse a nidos y priorizar siempre el bienestar de las aves. SEO/BirdLife cuenta con un código ético específico para que la observación no tenga impacto negativo sobre las especies ni sobre sus hábitats.

Noticias relacionadas y más

VIGO (ISLAS CIES). VISITA AL &quot;PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLANTICAS DE GALICIA&quot;, Y CONCRETAMENTE AL TRABAJO QUE SE HACE DURANTE TODO EL AÑO EN LAS ISLAS MONTEAGUDO O NORTE, Y MONTEFARO O MEDIO. GAVIOTAS PATIAMARILLAS. RECORRIDO POR LAS ISLAS CIES. PARQUE NACIONAL ISLAS ATLANTICAS. AGENTES MEDIOAMBIENTALES

Islas Cíes / MARTA G. BREA

'Galicia Birding'

Galicia Birding es un micrositio oficial de Turismo de Galicia dedicado al turismo ornitológico, es decir, a orientar a visitantes que quieren observar aves en Galicia. Funciona como una guía práctica para planificar escapadas de birdwatching. La página principal organiza el contenido en bloques como «Cuándo ver aves en Galicia», «Dónde ver aves en Galicia», «Los mejores lugares», «Te ayudamos» y «No solo aves». Galicia Birding identifica 148 rutas, 600 puntos ornitológicos y un banco documental de unas 1.000 imágenes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No cojas pájaros del suelo: la Sociedad Española de Ornitología recuerda lo que debes hacer si encuentras una cría fuera de su nido
  2. Dos jóvenes de Cangas denuncian por estafa al propietario del piso que habían alquilado en la villa
  3. El puzle para crear una nueva gran zona residencial protegida en Vigo encaja otra de sus piezas: la Xunta somete a evaluación ambiental un segundo PIA en Lavadores
  4. Los chiringuitos baten otro récord en Nigrán: más de 16.000 euros al mes en Panxón y Praia América
  5. El metal vuelve a salir a la calle en Vigo: estas son las zonas afectadas por la manifestación de este miércoles
  6. Denuncia al exnovio de su hija por la okupación de su casa y su bajo comercial para abrir un negocio en Moaña
  7. Muere el patrón de una embarcación de recreo en Chapela al caer al mar, mientras su lancha seguía navegando sin rumbo
  8. La Audiencia mantiene la paternidad de un vigués aunque el ADN dice que no es su hijo

La promoción del mejillón traslada a los niños del aula a la ría

La promoción del mejillón traslada a los niños del aula a la ría

Galicia alza el vuelo con el «birding»: las mejores rutas para iniciarse en la observación de aves

Galicia alza el vuelo con el «birding»: las mejores rutas para iniciarse en la observación de aves

El Supremo pide por tercera vez levantar la inmunidad de Alvise por un caso de acoso

El Supremo pide por tercera vez levantar la inmunidad de Alvise por un caso de acoso

Directo | Sánchez intensifica su presencia en la campaña andaluza con un mitin en Granada

Directo | Sánchez intensifica su presencia en la campaña andaluza con un mitin en Granada

Igor Arrieta conquista Potenza con una victoria épica y Eulalio se viste de rosa

Igor Arrieta conquista Potenza con una victoria épica y Eulalio se viste de rosa

Vilanova lanza su campamento tecnológico de verano con actividades de IA, drones y aeronáutica

Vilanova lanza su campamento tecnológico de verano con actividades de IA, drones y aeronáutica

DIRECTO | Pedro Sánchez y María Jesús Montero en Granada

Los empleados públicos de la Xunta se ponen al día con las nuevas tecnologías: más de 9.500 se formaron ya en competencias digitales

Los empleados públicos de la Xunta se ponen al día con las nuevas tecnologías: más de 9.500 se formaron ya en competencias digitales
Tracking Pixel Contents