Alertan en redes de la presencia de veneno en el parque forestal de Beade tras la muerte de un perro

Una alerta difundida en redes sociales ha encendido la preocupación entre los vecinos y propietarios de mascotas de Beade, en Vigo, por la posible presencia de veneno en el parque forestal, concretamente en la zona del Camiño da Fraga, en las inmediaciones de unas jaulas destinadas a la cría de conejos.

El mensaje, compartido por usuarios de la zona, advierte de la muerte de un perro llamado Miño, que, según relatan sus allegados, habría fallecido tras ingerir una sustancia tóxica durante un paseo por el entorno. «Este perrito es Miño, ha fallecido por comer veneno en el parque forestal de Beade», señala la publicación, que pide extremar las precauciones.

La alerta concreta que el supuesto punto de riesgo se encontraría «en la zona del Camiño da Fraga, donde hay jaulas para cría de conejos». Los autores del aviso solicitan a los vecinos que informen a familiares, amigos y otros dueños de mascotas para evitar nuevos casos. «Mucho cuidado. Avisad a vuestros conocidos y amigos para evitar que le ocurra a nadie más», recoge el mensaje.

Según la misma publicación, los hechos ya han sido puestos en conocimiento del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, aunque por el momento no ha trascendido confirmación oficial sobre el origen de la intoxicación ni sobre la posible presencia de cebos envenenados en la zona.

La publicación concluye con un mensaje de apoyo a la familia del animal fallecido: «Mucho ánimo a la familia de Miño, que lo está pasando muy mal».