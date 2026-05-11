Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro encerrado en un parking
El cantante madrileño asegura que esperó a los dueños antes de intervenir: «Me tocará pagar la ventanilla, pero la pago con gusto»
Omar Montes se ha convertido en protagonista de una escena viral tras rescatar a un perro que permanecía encerrado en el interior de un coche en el aparcamiento de un centro comercial de Madrid. El artista encontró al animal solo dentro del vehículo y decidió actuar después de esperar sin éxito a que aparecieran sus propietarios, como así mostró en las 'stories' de su perfil de Instagram.
El cantante explicó que el perro llevaba un largo rato dentro del coche y que comenzó a preocuparse al verlo nervioso y con dificultades. Tras intentar localizar a los dueños, Montes optó por romper una de las ventanillas para sacar al animal. «No me arrepiento de haber roto una ventana por sacar a un animal que lleva dos horas solo y encerrado en un coche llorando», afirmó el artista, que añadió: «Me tocará pagar la ventanilla, pero la pago con gusto».
La intervención fue grabada y compartida en redes, donde rápidamente generó miles de comentarios. Muchos usuarios aplaudieron el gesto del cantante, mientras otros debatieron sobre si la actuación había sido proporcionada. Montes defendió su decisión y subrayó que los animales «no son juguetes» y no deben permanecer solos dentro de un vehículo, especialmente en espacios cerrados o con altas temperaturas.
Los dueños del perro aparecieron más tarde en el lugar y recuperaron al animal. El episodio ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los propietarios y la necesidad de actuar con rapidez cuando una mascota puede estar en peligro dentro de un coche.
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