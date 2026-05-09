Denuncia a un hombre por intentar «exterminar» con veneno una colonia de gatos en Salvaterra: «Ya encontré 6 muertos y 9 están desaparecidos»

Mercedes Fernández González no encuentra consuelo. Mey, como así la conocen todos los vecinos, lleva cinco años y medio cuidando una colonia de gatos en la Rúa da Fonte da Vila, en Salvaterra do Miño, donde ha levantado una especie de pequeño refugio para estos animales callejeros, con casetas, mantas y comederos.

«Pongo todo de mi bolsillo, a veces haciendo figuras de resina, pintando camisetas o lo que se me ocurra para recaudar fondos, porque castrar, desparasitar, medicar y alimentar es mucho dinero, y yo, junto con mi hijo que es un chico dependiente, sobrevivimos con una pensión, pero con los animales no puedo mirar para otro lado», confiesa.

En los últimos meses la rutina de cuidados se ha convertido, según denuncia, en un goteo de muertes y desapariciones que la ha llevado este viernes 8 de mayo a presentar una denuncia ante la Guardia Civil.

Estructuras que formas en particular hogar de la colonia felina que cuida Mey en Salvaterra. / Cedidos

«No me quedó más remedio ya que en el ayuntamiento no me hacen caso. Sabemos de quién se trata, quién está envenenando a los gatos. Me han avisado varios vecinos que lo han visto. Yo misma lo vi alguna vez dejándoles comida. Tengo fotos del individuo que ya están en manos de la Guardia Civil», relata la cuidadora, desesperada por la situación.

La colonia llegó a contar con alrededor de 35 gatos, pero, según Mey, ahora apenas quedan una veintena. «En los últimos días encontré a seis de ellos muertos, y nueve han desaparecido», lamenta al imaginar que han corrido la misma suerte. La mujer asegura que una veterinaria ya ha confirmado que los animales fueron alimentados con matarratas y que se han remitido muestras a un laboratorio de Lugo para determinar si se están empleando también otros venenos.

Tarrinas de comida para gato donde según Mey el individuo enmascara el veneno. / Cedido

Según el testimonio de la denunciante, el presunto autor coloca comida preparada entre los puntos habituales de alimentación de los gatos. «Les pone tarrinas de comida para gatos compradas, o recipientes de arroz con carne, y entremedias les mete el veneno», explica Mey, que sospecha que el hombre ha intensificado su intención de «exterminar» la colonia desde finales de marzo.

«Hace dos años hizo lo mismo»

No sería, asegura, la primera vez que ocurre algo similar. «Ya hace dos años hizo lo mismo y mató a nueve gatos», sostiene la cuidadora, que insiste en que la colonia está señalizada con carteles en los que se advierte de que se trata de una colonia felina protegida y autorizada por el Concello de Salvaterra do Miño dentro del proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno).

Cartel de la existencia de la colonia felina en la zona. / Cedida

La denuncia queda ahora en manos de la Guardia Civil, mientras Mey Fernández pide que se actúe para frenar unas muertes que, como se puede ver en alguno de los vídeos que ha remitido a FARO (imágenes en las que se la ve intentando reanimar a uno de los gatos sin dejar de llorar que, por respeto, hemos declinado publicar), la tienen desconsolada y encadenando jornadas consecutivas de duelo por los animales que lleva años cuidando y que, de un día para otro, aparecen muertos.