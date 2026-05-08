La espera ha terminado para Minnie: la perrita viguesa ya aparece en la web de Zara Kids
La cavalier king charles spaniel del afijo Aires de Vigo posa en dos imágenes de la nueva colección de la sección de moda infantil de Inditex, junto a una niña de dos años vestida con prendas de punto y crochet
La perrita viguesa que hace unas semanas viajó a Arteixo para participar en una sesión fotográfica de Zara Kids ya aparece publicada en la web de la firma infantil de Inditex. La cavalier king charles spaniel, de dos años y perteneciente al afijo Aires de Vigo, es una de las protagonistas de varias imágenes de la nueva colección, en las que posa junto a una pequeña modelo de la misma edad.
En una de las fotografías, Minnie aparece sentada junto a la niña, que sostiene su correa y viste un pelele de crochet rosa con mariposas y una capota de punto a juego. En otra imagen, la pequeña posa de pie con un peto corto de punto de rayas con parche de flor, mientras la perrita se alza sobre sus patas traseras junto a una modelo adulta. Las dos escenas forman parte de la campaña de primavera para la que la perra fue seleccionada por el equipo de imagen de Inditex.
Su propietario, Óscar Silveira, ya había contado a FARO la ilusión con la que vivió aquella experiencia. «No siempre un perro de Vigo, o de Galicia, es reclamado por Inditex», explicaba entonces. La llamada llegó a través de una agencia especializada en animales para sesiones fotográficas y producciones audiovisuales. Buscaban un cavalier king charles spaniel y, tras valorar a las tres perras de la familia, Nala, Mía y Minnie, la elegida fue la más joven.
El resultado, que hasta ahora su propietario no había podido ver por motivos de confidencialidad, ya está a la vista del público. En las imágenes, Minnie muestra precisamente las cualidades que, según Óscar, hacen tan especial a esta raza: un carácter tranquilo, sociable y muy cercano a los niños. «La perra se portó muy bien. Ella atendía a mi voz y posaba de manera natural», relataba tras el rodaje.
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