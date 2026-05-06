Santiago ya tiene una web que facilita la vida a mascotas y cuidadores

Llega el fin de semana y con él tu merecido descanso tras una dura semana laboral. Decides que hoy no se cocina, así que reservas un restaurante para toda la familia. Justo en el momento en que vas a cerrar la puerta descubres detrás a tu perrito, que te mira con cara de pena: «Volvemos pronto, te lo prometo, no puedes venir con nosotros a comer». Nada más llegar al restaurante decides preguntar y descubres que en realidad es pet-friendly y tu mascota podría estar acompañándoos... Nuestros peludos son un miembro más de la familia y como tal intentamos brindarles todos los cuidados, pero, a veces, nos resulta complicado saber qué establecimientos de Santiago permiten su entrada o incluso qué posibilidades hay de encontrar aquí un paseador canino o un hotel que los cuide cuando no podemos. Teniendo en cuenta esta falta de información, Roberto Sánchez ha desarrollado una plataforma llamada PETGO-SC dirigida a facilitarles la vida a todos los santiagueses con mascotas. En ella podremos encontrar no solo los establecimientos pet-friendly de Compostela, sino a cuidadores, veterinarios, peluquerías u hoteles para dejar a nuestras mascotas en las mejores manos. «Es sobre todo, una solución práctica. Es un lugar en el que cualquier persona que tenga mascota puede encontrar fácilmente a dónde ir, qué hacer o qué servicios usar en Santiago», explica su creador. La idea le surgió hablando con un amigo que es peluquero canino. «Escucharle decir lo necesario que es su oficio para las mascotas y sus cuidadores y lo imprescindibles que son en la ciudad negocios como el suyo me hizo darme cuenta de que muchas veces desconocemos las opciones que tenemos para cuidar de ellas o los establecimientos que aceptan animales».

Floppy & Misu, los pet influencers de PETGO-SC / CEDIDA

Al ser consciente de estas carencias, Roberto decidió sacar adelante la plataforma, que reúne cualquier solución para nuestras mascotas en un solo espacio. «Aparecen recogidos los sectores más evidentes como veterinarios o peluquerías caninas, pero también bares, cafeterías, alojamientos o cualquier negocio que ya es pet-friendly, pero no lo está comunicando bien», explica. Esto beneficia a las personas con mascotas, pero también a las pequeñas empresas. «Muchos negocios locales necesitan visibilidad sin tener que entrar en campañas complicadas o costosas, y con PETGO-SC pueden tenerla».

Turistas

La plataforma pretende ser útil para los compostelanos, pero tampoco se olvida de los turistas. «Estamos trabajando en conseguir que haya códigos QR en puntos clave o posibles colaboraciones con el entorno turístico. La demanda de espacios pet-friendly no deja de crecer a nivel global, y en una ciudad como Santiago, con un flujo constante de peregrinos y visitantes, creemos que esa integración puede ser cada vez más natural, más visible y más eficiente», indica.

Buena acogida

De momento, la acogida está siendo positiva. «La gente valora mucho tener todo en un solo sitio y poder encontrar opciones de forma rápida», asegura.

Imagen de PETGO-SC en la que se ve a un paseador de perros / CEDIDA

En cuanto a los negocios, explica que se ha encontrado dos realidades bastante claras:«Por un lado, están los que entienden rápido el valor del proyecto, sobre todo bares y espacios que ya son pet-friendly y que ven en PETGO-SC una forma de diferenciarse y ganar visibilidad. Y por otro, también me he encontrado con cierta resistencia, especialmente en negocios más establecidos como algunas peluquerías caninas, clínicas veterinarias o tiendas de mascotas. De todas formas, no lo veo tanto como algo negativo, sino más bien como una cuestión de adaptación a los nuevos tiempos».

De momento todo el proyecto ha sido autofinanciado, pero Roberto espera obtener colaboración institucional a largo plazo.

NENOS-SC

A la vez que lanza esta web para mascotas, ya está desarrollando otra dirigida a las familias de Santiago con niños. «Muchos padres, sobre todo cuando no conocen bien la ciudad o cuando acaban de llegar, se encuentran con el mismo problema: no saben dónde apuntar a sus hijos, qué actividades hay, qué opciones tienen para cumpleaños, academias, deportes o incluso para planes de fin de semana». La idea del futuro proyecto, llamado NENOS-SC es precisamente dar solución a todo ello a golpe clic.