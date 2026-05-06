Abandonan a una perrita de siete meses en la protectora Aloia de Tui: «Se fueron sin mirar atrás»
Patu busca ahora una nueva familia después de haber sido entregada este miércoles
Patu, una perrita de tan solo siete meses, busca una nueva familia después de haber sido entregada este martes, 6 de mayo, en la Aloia Protectora de Animais de Tui por quienes hasta ahora habían sido sus dueños. Desde la entidad aseguran que la pequeña se encuentra en estado de shock, desorientada y pendiente de encontrar entre la gente una cara conocida.
Según el mensaje difundido por la protectora, «hoy el mundo de Patu se rompió en mil pedazos». La asociación relata que la perrita fue dejada en sus instalaciones y que su antigua familia «se fue sin mirar atrás», sin reparar, señalan, en «el miedo, el estrés o la confusión» que dejaban en el animal.
Patu, explican desde el refugio, todavía no entiende qué ha ocurrido. «Busca entre la gente una cara conocida. No entiende por qué ya no están», lamentan. La entidad insiste en que se trata de una cachorra, «un bebé», que necesita tiempo, cariño y estabilidad para superar este episodio.
La protectora hace un llamamiento urgente para encontrarle una familia de verdad, personas que comprendan que adoptar un animal implica un compromiso para toda la vida. «Un perro es para siempre, no hasta que te canses o las cosas se compliquen», recuerdan desde la asociación.
Ahora, Patu espera una segunda oportunidad en Tui. La protectora confía en que esta historia tenga pronto un final feliz y anima a quienes estén interesados en adoptarla a ponerse en contacto con la entidad.
Las personas que quieran preguntar por Patu o iniciar el proceso de adopción pueden llamar al teléfono 692 87 19 84.
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