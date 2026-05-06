MASCOTAS
Max Sandí, experto en mascotas: "El 'no' más efectivo es el que menos se utiliza"
Es importante emplear esta palabra dentro del entrenamiento, pero sin repetirla demasiado
Javier Fidalgo
El adiestramiento canino sirve para mejorar la comunicación, la convivencia y la seguridad con nuestras mascotas. Después de más de un lustro en la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Max Sandí descubrió su "pasión por mejorar la vida de los perros y sus propietarios".
Así lo afirma en su página web, donde ofrece sus servicios con más de 8 años de experiencia. Sandí cuenta con certificaciones internacionales y utiliza una metodología "libre de dolor y miedo".
En este sentido, el experto tiene como objetivo "brindar soluciones efectivas para perros reactivos (perros que ladran y jalan correa, dentro de casa y en los paseos), ansiosos y con problemas de conducta".
Por este motivo, el adiestrador canino utiliza sus redes sociales para compartir trucos y recomendaciones. En Instagram, Sandí ha explicado que "el 'no' más efectivo es el que no se utiliza".
Según cuenta en la publicación, "cuando pasamos todo el día diciéndole a nuestro perro que no, empezamos a desensibilizar esa palabra". Es decir, el animal deja de relacionar la palabra con una consecuencia
La revista científica Applied Animal Behavior publicó un estudio que descubrió que los perros pueden reconocer y reaccionar a 89 palabras y frases distintas. Por lo tanto, estos animales tienen la capacidad de comprender señalas humanas cuando se realizan de manera constante.
En este contexto, es importante emplear la palabra 'no' dentro del entrenamiento sin repetirla demasiado. Para evitarlo, el especialista recomienda anticiparse a ciertas conductas en lugar de corregirlas posteriormente.
Finalmente, la revista Animal Welfare ha publicado estudios donde consideran el refuerzo positivo como una alternativa más eficiente. Además, esta técnica refuerza la relación entre la mascota y su propietario.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo
- De récord en récord: la vaca que pulverizó la barrera de los 10.000 euros
- Y ahora que Seila es canción...
- Estas son las calles que limitarán las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo
- Restaurante Lalín: Donde la morriña se cura con cuchara