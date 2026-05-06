La Guardia Civil busca familias para acoger cachorros que serán futuros perros policía

La Guardia Civil mantiene abierto hasta el 15 de mayo de 2026 el plazo de solicitudes para participar en el Programa Fénix, una iniciativa del Servicio Cinológico del cuerpo que busca familias dispuestas a acoger temporalmente a cachorros antes de su preparación como perros especialistas.

El programa consiste en entregar a las familias seleccionadas perros de unos dos meses de edad, que convivirán en un entorno doméstico durante su primer año de vida. El objetivo es favorecer su socialización temprana, un aspecto considerado clave para su posterior rendimiento como perros policía.

Durante el periodo de acogida, la Guardia Civil asume los gastos de alimentación y atención veterinaria. La labor principal de las familias será proporcionar al cachorro cuidados básicos, educación inicial, bienestar emocional y contacto con personas, hogares y entornos cotidianos.

Una vez finalizada esta etapa, el animal regresa al Servicio Cinológico de la Guardia Civil, donde será evaluado y, en su caso, adiestrado como perro operativo en especialidades como la detección de drogas o explosivos, el rescate, la seguridad u otras tareas policiales.

Las solicitudes deberán remitirse exclusivamente de forma telemática, mediante el formulario correspondiente, al correo electrónico dg-cinologicofenix@guardiacivil.org.

El programa está dirigido a núcleos familiares de entre dos y cinco personas, con autonomía y capacidad física adecuada. Además, la residencia deberá estar situada preferentemente en la Comunidad de Madrid o en provincias limítrofes, siempre que el desplazamiento hasta las dependencias del Servicio Cinológico, en El Pardo, no supere una hora en vehículo particular.

Las familias seleccionadas deberán disponer de tiempo suficiente para atender al cachorro y de un espacio adecuado en la vivienda que garantice su correcto desarrollo físico y emocional. Entre las condiciones establecidas figura también que en el domicilio no convivan otros animales, como perros, gatos, hurones, roedores u otras mascotas que puedan suponer un riesgo para el cachorro o para su proceso de socialización.

El Programa Fénix es la evolución del Proyecto de Cría de Cachorros iniciado en 2009. La Guardia Civil puso en marcha esta iniciativa tras constatar que una correcta socialización durante los primeros meses de vida mejora de forma decisiva la adaptación y el rendimiento posterior de los perros en sus funciones policiales.