La Ley de Bienestar Animal lo confirma: tienes 48 horas para denunciar la desaparición de tu mascota en Galicia

Galicia cuenta con más de 833.000 animales de compañía según el Registro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac). Con tanto dueño de mascota, la sociedad gallega está cada vez más concienciada sobre las responsabilidades que acarrea el cuidado de éstas.

Sin embargo, por costumbre o por desconocimiento, todavía continúan arraigadas ciertas ideas o modos de actuar ante algunas situaciones que con la Ley de Bienestar Animal pueden acarrear sanciones y multas. Esta ley establece el marco normativo de los derechos y obligaciones para quienes tienen animales a su cargo.

Debes denunciar la desaparición en 48 horas

Además de prohibiciones expresas como la de no poder dejar solo en tu casa a un perro durante más de 24 horas, la Ley de Bienestar Animal también establece cómo debemos actuar en caso de que nuestra mascota se pierda.

Según la norma, un animal extraviado es «todo aquel que dentro del ámbito de esta ley que, estando identificado o bien sin identificar, vaga sin destino y sin control, siempre que sus titulares o responsables hayan comunicado su extravío o pérdida en la forma y plazo establecidos a la autoridad competente».

Esta última parte, la de haber comunicado su extravío, es la que define el marco de actuación. El artículo 24 de esta norma establece que tendremos que comunicar la pérdida o sustracción del animal a las autoridades competentes en un plazo máximo de 48 horas desde que se produce. En este sentido, colocar carteles en redes sociales y lugares públicos no cuenta, se debe notificar con una denuncia oficial en tiempo y forma.

Podrás hacer tu denuncia tanto de forma presencial como por internet y en ella tendrán que aparecer los datos del dueño y del animal, la fecha y lugar de la desaparición, así como las circunstancias en las que se produjo.

Más allá del deber legal —no cumplirlo se considera infracción leve y la multa puede llegar a los 10.000 euros—, seguir estos cauces facilita la recuperación del animal.