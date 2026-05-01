La primavera activa la alerta por garrapatas: cómo proteger a las mascotas
Revisar a perros y gatos tras cada paseo y mantener al día la protección antiparasitaria ayuda a evitar picaduras y posibles enfermedades
Con la llegada de la primavera aumentan las salidas al monte, los paseos por parques y el contacto con zonas de hierba alta, matorral o caminos rurales. También crece el riesgo de que perros y gatos entren en contacto con garrapatas, unos parásitos que se adhieren a la piel y pueden transmitir enfermedades.
La mejor prevención es mantener una pauta antiparasitaria adecuada, siempre recomendada por el veterinario según la edad, peso, especie y hábitos del animal. No todos los productos sirven para todos: en gatos, por ejemplo, nunca deben usarse antiparasitarios para perros sin indicación profesional.
Síntomas de alerta en perros y gatos
Tras una picadura, la mascota puede no mostrar señales inmediatas. Hay que observar durante los días siguientes si aparecen decaimiento, fiebre, pérdida de apetito, cojera, dolor articular, inflamación, cambios de comportamiento, palidez de encías u orina oscura. Estos síntomas no siempre están relacionados con garrapatas, pero requieren valoración profesional.
La prevención también pasa por el entorno. Mantener el jardín desbrozado, evitar que el perro se tumbe en matorrales, aspirar con frecuencia las zonas de descanso y lavar camas o mantas ayuda a reducir el riesgo en casa.
También es importante vigilar síntomas como decaimiento, fiebre, pérdida de apetito, cojera o inflamación. Ante cualquier duda, lo más seguro es acudir al veterinario. En primavera, una revisión de pocos minutos puede evitar problemas mayores.
- Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
- El hospital Meixoeiro de Vigo trata con toxina botulínica a 560 pacientes con espasticidad y usa ya la crioablación en casos seleccionados
- Muere una niña de 11 años en Ourense por una posible infección de meningitis
- Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
- Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
- Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»
- La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»
- La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid