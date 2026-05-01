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La primavera activa la alerta por garrapatas: cómo proteger a las mascotas

Revisar a perros y gatos tras cada paseo y mantener al día la protección antiparasitaria ayuda a evitar picaduras y posibles enfermedades

La primavera activa la alerta por garrapatas: cómo proteger a las mascotas

La primavera activa la alerta por garrapatas: cómo proteger a las mascotas / Envato

Marta Clavero

Marta Clavero

Con la llegada de la primavera aumentan las salidas al monte, los paseos por parques y el contacto con zonas de hierba alta, matorral o caminos rurales. También crece el riesgo de que perros y gatos entren en contacto con garrapatas, unos parásitos que se adhieren a la piel y pueden transmitir enfermedades.

La mejor prevención es mantener una pauta antiparasitaria adecuada, siempre recomendada por el veterinario según la edad, peso, especie y hábitos del animal. No todos los productos sirven para todos: en gatos, por ejemplo, nunca deben usarse antiparasitarios para perros sin indicación profesional.

Síntomas de alerta en perros y gatos

Tras una picadura, la mascota puede no mostrar señales inmediatas. Hay que observar durante los días siguientes si aparecen decaimiento, fiebre, pérdida de apetito, cojera, dolor articular, inflamación, cambios de comportamiento, palidez de encías u orina oscura. Estos síntomas no siempre están relacionados con garrapatas, pero requieren valoración profesional.

La prevención también pasa por el entorno. Mantener el jardín desbrozado, evitar que el perro se tumbe en matorrales, aspirar con frecuencia las zonas de descanso y lavar camas o mantas ayuda a reducir el riesgo en casa.

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También es importante vigilar síntomas como decaimiento, fiebre, pérdida de apetito, cojera o inflamación. Ante cualquier duda, lo más seguro es acudir al veterinario. En primavera, una revisión de pocos minutos puede evitar problemas mayores.

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