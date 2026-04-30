Adidas viste a las mascotas de Mundial: camisetas de selecciones para perros... aunque de momento sin España

El furor por el Mundial de 2026 ya no se queda solo en las gradas, el sofá o la pantalla del bar. Adidas acaba de presentar una colección de camisetas de selecciones pensada para mascotas, una línea que adapta al universo de los peludos algunos de los diseños que se verán en la próxima Copa del Mundo.

La nueva FIFA World Cup 2026 Home Jerseys Pet Collection llega, por ahora, con cuatro federaciones: México, Colombia, Argentina y Japón. Según la marca, las prendas replican el lenguaje visual de las camisetas locales del Mundial 2026 y están diseñadas para que los aficionados puedan vestir a sus compañeros de cuatro patas con los colores de su selección.

Las camisetas incorporan el escudo de cada federación y el logotipo de Adidas aplicados por transferencia térmica, con un acabado pensado para mantener la estética de las equipaciones oficiales y, al mismo tiempo, ofrecer un ajuste cómodo para mascotas de distintos tamaños.

La colección estará disponible desde el 1 de mayo en Norteamérica, Latinoamérica y mercados seleccionados de Asia, entre ellos Japón, China, Vietnam, Filipinas e Indonesia, tanto en tiendas adidas seleccionadas como en comercios minoristas y en la web oficial de la marca.

Cada diseño adapta los rasgos más reconocibles de su selección: Argentina conserva el blanco y celeste con detalles dorados; México apuesta por el verde con remates en rojo; Colombia luce su amarillo habitual con detalles rojos y azules; y Japón se presenta en azul con detalles blancos y rojos.

Partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto en el RCDE Stadium. Borja Iglesias. ESPAÑA - EGIPTO. FOTO: VALENTI ENRICH. FUTBOL. SELECCION / Valentí Enrich / SPO

De momento, la colección no incluye a España. Eso sí: La Roja también viste Adidas y la marca ya comercializa la primera equipación España 26, inspirada en los colores de la bandera nacional. Así que no sería extraño que, si la colección para mascotas funciona, algún día también podamos ver el diseño rojo adaptado para el perro —o gato— más futbolero de casa.