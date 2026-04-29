Halla una tortuga americana mientras paseaba por la playa de Samil

José Manuel (@jmrvigofotos) paseaba este miércoles junto a su padre por la orilla de la playa de Samil, en dirección a la desembocadura del río Lagares, cuando a la altura de las pistas de baloncesto vio algo que le llamó la atención sobre la arena. Al acercarse comprobó, con sorpresa, que se trataba de una tortuga. Intentó fotografiarla, aunque el animal, «bastante vergonzoso», apenas se dejó ver, por lo que en un primer momento pensó en dejarlo tranquilo para que siguiese su camino.

La situación cambió cuando otros viandantes se acercaron y surgió la posibilidad de que pudiera tratarse de una especie invasora. José Manuel consultó en internet y, ante la sospecha, decidió avisar a la Policía Local. Los agentes llegaron sobre las 12.20 horas y, según le indicaron, se trataba de una 'tortuga americana gigante' que no podía ser devuelta al medio marino, por lo que sería trasladada al antiguo zoológico para hacerse cargo de ella. «Tanto para la fauna autóctona como para la propia tortuga era lo mejor», explicó este vecino.

Tortuga hallada en Samil. / @jmrvigofotosTortuga hallada en Samil

Especie invasora

Y es que, la tortuga hallada pertenece a una especie considerada invasora, por lo que las autoridades recomiendan no liberarla de nuevo en el medio natural y avisar a los servicios correspondientes para que puedan hacerse cargo del ejemplar. En concreto, está catalogada en España como especie exótica invasora. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO) la lista en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras con el nombre común «galápago americano o de Florida».

Se considera invasora porque fue introducida sobre todo como mascota y muchos ejemplares se liberaron en estanques, ríos y humedales; la especie se adapta y se reproduce en libertad, y compite con galápagos autóctonos como el galápago leproso (Mauremys leprosa) y el galápago europeo (Emys orbicularis). En España, estar en el catálogo implica una prohibición general de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, y también está prohibida su introducción en el medio natural.

José Manuel señala la tortuga hallada. / @jmrvigofotos

En Vigo, es el UMIR (Unidad Medioambiental de Intervención Rural) el departamenteo de la Policía Local que atiende temas de medio ambiente y también intervenciones con animales; por ejemplo, incidencias con fauna salvaje o especies protegidas y traslados a centros de recuperación.

Para avisos de animales abandonados o extraviados, el Concello indica llamar a la Policía Local en el 092 para activar el protocolo.