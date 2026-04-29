Minnie, la perra viguesa que posó para Zara Kids: «La experiencia fue fantástica»

Minnie tiene dos años, vive en Vigo y acaba de sumar a su currículo una experiencia poco habitual para una perra gallega: posar para Zara Kids. Esta cavalier king charles spaniel, del afijo Aires de Vigo, participó el lunes en una sesión fotográfica de Inditex junto a una bebé de su misma edad para una campaña de primavera cuya publicación está prevista el 6 de mayo.

Su propietario, Óscar Silveira, todavía habla de la experiencia con sorpresa. «No siempre un perro de Vigo, o de Galicia, es reclamado por Inditex», explica. La llamada llegó unos días antes, a través de una agencia especializada en animales para sesiones fotográficas, anuncios y producciones audiovisuales. Buscaban un cavalier para una campaña de Zara Kids y se pusieron en contacto con él a través de redes sociales.

Mía, Minnie y Nala (madre, hija y abuela). / Cedida

Óscar envió información de sus tres perras: Nala, la abuela; Mía, la madre; y Minnie, la nieta y la más joven de la familia. «Tengo las tres generaciones en casa», cuenta. La decisión final, según relata, no dependía de la agencia ni de la productora, sino del equipo de imagen de Inditex. «Tenían clarísimo que querían que fuese Minnie», asegura.

«Aquello es como la NASA»

La perra viajó a Arteixo para participar en una sesión que se prolongó durante unas tres horas y media. Allí, el propietario se encontró con el engranaje habitual de una gran producción de moda. «Aquello es como la NASA: tienes que entrar con código QR y pasar mil controles», bromea. La sesión se realizó en los platós de producción de Inditex, donde se fotografían catálogos y campañas de sus marcas.

Minnie posó junto a una niña de unos dos años y también con una modelo adulta que ayudaba a controlar la escena. «Con bebés y mascotas no puedes preverlo todo», señala Óscar. La cámara, recuerda, «disparaba como una ametralladora», mientras la pequeña modelo se movía sin parar. En medio de ese ritmo, Minnie se comportó con naturalidad. «La perra se portó muy bien. Ella atendía a mi voz y posaba de manera natural», explica.

Óscar Silveira con su perrita Minnie. / Cedida

El carácter de la raza fue, según su propietario, una de las claves para que Inditex buscara precisamente un cavalier king charles spaniel. «Es un muy sociable, de contacto. A los niños les encantan y estos perros buscan que los abracen y los achuchen», afirma. Óscar recuerda que esta raza se utiliza incluso como animales de terapia por su temperamento tranquilo y afectuoso.

Minnie pertenece al afijo Aires de Vigo, que funciona como una especie de apellido dentro de la cría. Su propietario cría esta raza de forma selectiva, aunque insiste en que no es su profesión. «Esto no es un negocio para mí, es mi pasión», subraya. Antes de criar, explica, sus perras pasan estudios genéticos y médicos, y los machos se eligen en otros países, como Portugal, Reino Unido o Italia, buscando líneas sanas y fieles al estándar británico de la raza.

La familia canina, además, ya tenía cierta experiencia ante las cámaras. Nala y Mia, la abuela y la madre de Minnie, habían participado hace unos años en una producción para una línea de accesorios para perros. Ahora le llegó el turno a la más joven.

El resultado final de la sesión, sin embargo, todavía es una incógnita para él. Por cuestiones de confidencialidad, no puede difundir imágenes del rodaje antes de la publicación oficial de la campaña. Tampoco vio las fotografías definitivas. «Hacían pruebas para comprobar la luz, pero el resultado no lo vimos. Son auténticos profesionales y saben perfectamente lo que hacen», comenta.

Ahora solo queda esperar al lanzamiento. Óscar reconoce que tiene «muchas ganas» de ver a Minnie en la campaña de Zara Kids. Para él, que una de sus perras haya sido elegida por Inditex es motivo de orgullo. «Que se fijen en una de tus perras es muy gratificante y la experiencia fue fantástica», resume. Y más cuando la protagonista es una pequeña cavalier viguesa que, durante unas horas, cambió los paseos por Castrelos por los focos de una gran producción internacional.