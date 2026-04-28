Águilas para espantar a las gaviotas: la iniciativa que este verano llevará a cabo Oporto en su principal playa

La playa de Matosinhos, una de las más frecuentadas del área de Oporto, contará este verano con cuatro águilas para alejar a las gaviotas y reducir el riesgo de contaminación del agua. La medida llega después de que el arenal sufriera 18 prohibiciones de baño en 2025 por mala calidad del agua.

Según medios portugueses, los excrementos de las gaviotas figuran entre las posibles causas de la presencia de bacterias como la E. coli. Las rapaces, controladas por cuidadores, no buscan cazar a las aves marinas, sino disuadirlas con su presencia.

El plan forma parte de las medidas adoptadas para que Matosinhos mantenga su condición de zona balnear en la próxima temporada, que en el norte de Portugal comenzará el 13 de junio. Además de las águilas, se prevén controles sobre la red de aguas pluviales y actuaciones para detectar posibles vertidos o conexiones irregulares.

Capacidad para 10.000 personas

El refuerzo llega en un momento clave para el arenal, que según la propia Cámara Municipal es una playa urbana de gran extensión, con una capacidad estimada para 10.000 personas y muy frecuentada por bañistas, surfistas y practicantes de bodyboard.

Situado junto a Oporto y muy visitada también por turistas gallegos, este arenal tratará así de salvar una temporada balnear marcada por la lupa sanitaria. Este verano, además de socorristas, surfistas y bañistas, el cielo de la playa tendrá cuatro vigilantes inesperadas.