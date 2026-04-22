Las 5 señales de ansiedad por separación en tus mascotas que debes vigilar y cómo calmarlos según los expertos

La primavera ha llegado a Galicia y en los últimos días pareciera que el verano se hubiese adelantado por mucho. Con este clima pasamos cada vez más tiempo fuera de casa, ya sea haciendo deporte al aire libre, yendo a cenar con amigos u organizando escapadas. Cuando esto sucede, algunas mascotas puede pasarlo bastante mal.

Según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), el país roza los 30 millones de mascotas. Dicho de otra forma, uno de cada tres hogares tiene una mascota, y esto genera nuevas necesidades para una gran parte de la sociedad. Otra estadística que apoya esto es que, según los datos de Booking.com en España y Portugal, ya se realizan más de 7,5 millones de búsquedas anuales de alojamientos pet friendly reflejan cómo forman parte de nuestro estilo de vida.

Sin embargo, no siempre es posible que nuestros compañeros puedan acompañarnos. Es en esas ausencias es cuando pueden empezar a aparecer señales de malestar.

Ansiedad por separación: cinco señales para detectarlo

El laboratorio veterinario Virbac advierte sobre el impacto de ciertos hábitos diarios, como pasar más horas fuera de casa, pueden desencadenar episodios de ansiedad por separación en perros y gatos.

Este malestar no siempre es fácil de identificar, pero puede detectarse si prestamos atención a ciertas señales. Entre las cinco más habituales están, en primer lugar, las conductas destructivas cuando el animal se queda solo, seguido por la vocalización excesiva como ladridos o maullidos constantes.

La tercera manifestación más común de este fenómeno es el nerviosismo previo a la salida del dueño. En cuarto lugar, tendríamos los cambios en el apetito y, para terminar, la necesidad constante de atención cuando el propietario está presente.

En algunos casos, además, el estrés puede presentarse a nivel físico, con síntomas como jadeo, temblores o lamido excesivo, que indican un estado de ansiedad sostenida. «Las mascotas son muy sensibles a los cambios en la rutina. En épocas como la primavera, donde aumenta la actividad social, brindarles rutinas predecibles y herramientas que fomenten la calma contribuye a un entorno seguro y fortalece la relación entre dueño y animal», afirma Marta Escorsa Baqués, veterinaria de Virbac.

Cómo ayudar a tu mascota a gestionar tus ausencias

Aunque no siempre es posible evitar dejar a la mascota sola, sí se pueden adoptar medidas para reducir su impacto emocional. Con pequeños gestos, es posible ayudar a perros y gatos a sentirse de nuevo seguros, como:

Volver a la rutina, poco a poco. Retomar horarios de comida, paseo y descanso de forma progresiva les devuelve la sensación de control.

Retomar horarios de comida, paseo y descanso de forma progresiva les devuelve la sensación de control. Crear un refugio de calma. Un espacio tranquilo en casa les permite desconectar cuando lo necesiten.

Un espacio tranquilo en casa les permite desconectar cuando lo necesiten. Apostar por soluciones calmantes. El uso de feromonas ayuda a recrear señales naturales de calma y seguridad, favoreciendo un entorno más relajado y facilitando la adaptación en momentos de cambio.

El uso de feromonas ayuda a recrear señales naturales de calma y seguridad, favoreciendo un entorno más relajado y facilitando la adaptación en momentos de cambio. Estimular su mente. Juegos de olfato o actividades que requieran concentración ayudan a liberar tensión y evitar el aburrimiento.

Juegos de olfato o actividades que requieran concentración ayudan a liberar tensión y evitar el aburrimiento. Reforzar el vínculo. Dedicar tiempo de calidad tras la ausencia ayuda a reducir la ansiedad y recuperar la confianza.

El aumento de planes fuera de casa es parte del estilo de vida de muchas personas, especialmente en primavera, pero este cambio viene acompañado de responsabilidades de cara a las mascotas. Los expertos apuntan la importancia de adaptarse sus necesidades emocionales, detectar a tiempo las señales de ansiedad por separación y actuar de forma preventiva no solo para mejorar su bienestar, sino también para fortalecer nuestro vínculo con ellas.