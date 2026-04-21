Este gesto con tu perro que antes estaba permitido, ahora te puede salir muy caro

Dejar al perro atado fuera de una tienda mientras se hace una compra rápida puede salir caro en España. La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales prohíbe dejar a los animales de compañía atados o deambulando en espacios públicos sin supervisión presencial. Es decir, no está permitido entrar en un comercio y dejar al perro solo en la puerta, aunque solo sean unos minutos.

La norma ha cambiado una escena cotidiana en muchas calles españolas. Lo que antes era una práctica habitual, esperar con el perro fuera del supermercado, la farmacia o una tienda de ropa, ahora puede convertirse en motivo de sanción.

La ley establece con claridad que los animales de compañía no pueden permanecer atados en la vía pública sin que la persona responsable esté presente. Por eso, dejar al perro fuera de una tienda mientras el dueño entra a comprar puede ser sancionable, ya que el animal queda sin supervisión directa.

Cuál es la multa

La sanción por dejar al perro atado fuera de un establecimiento no es siempre la misma. Depende de cómo se valore la infracción y de si hubo daños o riesgo para el animal.

En los casos más habituales, esta conducta puede encajar como infracción leve, con apercibimiento o multas de entre 500 y 10.000 euros. Si además se demuestra que el animal sufrió daños físicos, estrés o una situación de peligro, la sanción puede pasar a ser grave, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.

Solo en los supuestos más extremos, cuando la conducta provoque consecuencias muy graves como la muerte del animal, la ley contempla multas de entre 50.001 y 200.000 euros.

Por tanto, el mensaje es claro: dejar al perro atado en la puerta de una tienda ya no es un gesto sin consecuencias. La multa mínima puede arrancar en 500 euros.

Lo que dice la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal endurece las obligaciones de los propietarios y busca evitar situaciones de riesgo, abandono o desprotección. Dentro de ese objetivo, el texto legal prohíbe expresamente mantener a los animales atados en espacios públicos sin vigilancia presencial.

Además, la norma también establece que los establecimientos que no permitan la entrada de animales de compañía deben indicarlo de forma visible desde el exterior. De este modo, el propietario sabe antes de entrar si puede acceder con su mascota o si tendrá que buscar otra alternativa, pero no dejarla sola en la calle.

¿Se puede dejar al perro atado fuera un momento?

La respuesta, con la ley en la mano, es no. Aunque se trate de una compra rápida o de «solo un minuto», el perro no puede quedarse atado fuera de una tienda si el responsable no permanece con él.

La intención del legislador es evitar precisamente esas situaciones en las que el animal queda expuesto en la calle a golpes de calor, robos, peleas con otros perros, atropellos o episodios de estrés.