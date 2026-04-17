Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reapertura OrmuzVentas automoción gallegaCentenario Juan BouzoAscender con más de 65 añosCrimen pozo PorriñoAspas tras Friburgo
instagramlinkedin

Buscan en Gondomar a Koko, una ninfa perdida en la zona de Borreiros: «Se ofrece recompensa»

La familia de la pequeña ave pide colaboración ciudadana para localizarla

Koko se perdió en la zona de Borreiros, Gondomar.

Koko se perdió en la zona de Borreiros, Gondomar. / Redes Sociales

Marta Clavero

Marta Clavero

Los propietarios de KoKo, una ninfa doméstica, han pedido ayuda para tratar de localizarla tras perderse en la zona de Borreiros, en Gondomar. Según el aviso difundido por la familia, el animal se extravió recientemente y sus dueños se muestran muy preocupados por su paradero.

En la imagen compartida, Coco aparece con arnés rojo y posada sobre el césped. La familia explica además que es una ave muy cariñosa y que no pica, por lo que pide a cualquier persona que la vea que trate de retenerla con calma o que avise de inmediato.

Cartel de búsqueda.

Cartel de búsqueda. / Redes Sociales

Las personas que puedan aportar alguna pista o que crean haber visto al animal pueden ponerse en contacto con Marina en el teléfono 646 890 227. En el cartel de búsqueda también especifican que se ofrece recompensa por su hallazgo.

Noticias relacionadas y más

La colaboración vecinal resulta clave en este tipo de casos, especialmente en las primeras horas, cuando las aves extraviadas suelen permanecer en zonas próximas al lugar en el que se desorientaron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un barco de la viguesa Opnapa recaptura un atún patudo marcado por los científicos hace casi diez años
  2. Xunta y concellos entrarán ya a limpiar fincas en zonas de riesgo de incendios si el propietario incumple sus deberes
  3. Expectación en el Chuvi por un plazo para cambiar de hospital que podría agudizar sus demoras
  4. El ourensano Juan Bouzo, que cumple 104 años, sigue tomando su vaso de vino al día «porque le da fuerza»
  5. El TSXG otorga 250.000 euros de indemnización a un paciente que sufrió una demora «negligente» en ser intervenido de un ictus por falta de camas en el hospital Álvaro Cunqueiro
  6. Stellantis Vigo inicia la producción de las primeras furgonetas K9 de tipo 'low cost'
  7. De récord en récord: los extranjeros copan más del 65% de los nuevos empleos creados en Galicia
  8. Así son los MG, los coches chinos de la otrora marca británica que SAIC apunta a fabricar en Galicia

Xmaseda, artista urbán de Viveiro: «Que a xente bote de menos música protesta en galego é sinal de que existe variedade e a lingua dá para todo»

Xmaseda, artista urbán de Viveiro: «Que a xente bote de menos música protesta en galego é sinal de que existe variedade e a lingua dá para todo»

El Celta Fortuna recupera su mejor cara

El Celta Fortuna recupera su mejor cara

Medio millar de escolares dan la nota en Vilagarcía

Medio millar de escolares dan la nota en Vilagarcía

Simeone: “No esperamos otra cosa que llevar el partido donde podamos hacerles daño”

Buscan en Gondomar a Koko, una ninfa perdida en la zona de Borreiros: «Se ofrece recompensa»

Buscan en Gondomar a Koko, una ninfa perdida en la zona de Borreiros: «Se ofrece recompensa»

Sorteo Euromillones del viernes 17 de abril de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 17 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 17 de abril de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 17 de abril de 2026

Cinco hombres se sentarán en el banquillo por regentar un narcopiso en O Grove: piden cinco años de cárcel

Cinco hombres se sentarán en el banquillo por regentar un narcopiso en O Grove: piden cinco años de cárcel
Tracking Pixel Contents