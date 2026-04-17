Buscan en Gondomar a Koko, una ninfa perdida en la zona de Borreiros: «Se ofrece recompensa»
La familia de la pequeña ave pide colaboración ciudadana para localizarla
Los propietarios de KoKo, una ninfa doméstica, han pedido ayuda para tratar de localizarla tras perderse en la zona de Borreiros, en Gondomar. Según el aviso difundido por la familia, el animal se extravió recientemente y sus dueños se muestran muy preocupados por su paradero.
En la imagen compartida, Coco aparece con arnés rojo y posada sobre el césped. La familia explica además que es una ave muy cariñosa y que no pica, por lo que pide a cualquier persona que la vea que trate de retenerla con calma o que avise de inmediato.
Las personas que puedan aportar alguna pista o que crean haber visto al animal pueden ponerse en contacto con Marina en el teléfono 646 890 227. En el cartel de búsqueda también especifican que se ofrece recompensa por su hallazgo.
La colaboración vecinal resulta clave en este tipo de casos, especialmente en las primeras horas, cuando las aves extraviadas suelen permanecer en zonas próximas al lugar en el que se desorientaron.
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