Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Celta-FriburgoPlanta Coches MG GaliciaLimpieza fincasIndemnización ictus CunqueiroHub Zona Franca
instagramlinkedin

Toxo vuelve a necesitar ayuda: un ictus deja secuelas en el perro que hace un año acogió una familia de Moaña

El animal, que ya protagonizó un llamamiento para ser adoptado, lucha ahora por recuperar calidad de vida: sus cuidadores piden un cochecito para que pueda volver a pasear

Toxo. / Proyecto Gato

Marta Clavero

Toxo, el perro que hace meses conmovió a muchos lectores al buscar, desde Proyecto Gato, una segunda oportunidad después de que su anterior dueño no pudiera seguir haciéndose cargo de él, vuelve a necesitar ayuda. Esta vez, el motivo es especialmente delicado: el animal ha sufrido un ictus que le ha dejado importantes secuelas físicas y ha cambiado por completo su día a día.

Según explica la asociación que gestionó su destino y que sigue de cerca su evolución, el episodio ocurrió hace más de un mes, aunque no se había hecho público hasta ahora porque existía una gran incertidumbre sobre su desenlace. Finalmente, Toxo ha conseguido superar ese trance, pero arrastra consecuencias visibles. Su cabeza permanece ladeada, ha perdido peso y sus patas apenas pueden sostener el cuerpo castigado de un perro que, subrayan, «ha pasado mucho dolor y sufrimiento en esta vida».

Toxo, en el coche de camino a Moaña. A la derecha, ya integrado como uno más con sus nuevas dos 'hermanas', Lana y Tana. / Cedidas

Tras encontrar por fin un hogar estable el pasado 25 de agosto, Toxo disfruta desde entonces de una nueva etapa en Moaña junto a Miguel, Ana y sus hermanas perrunas. Sin embargo, su estado actual ha complicado mucho su rutina. Incluso gestos cotidianos dentro de casa le generan miedo: cuando sus dueños barren o friegan, tienen que dejarlo en otra habitación porque entra en pánico. La veterinaria que lo atiende sostiene que es un animal «cansado de dolor y sufrimiento».

Pese a todo, Toxo sigue aferrándose a la vida y a la familia que le devolvió la tranquilidad. Quienes lo conocen lo definen como un perro bueno, cariñoso, inteligente e incapaz de guardar rencor. «Solo sabe dar amor, amor y más amor», resumen.

Por eso, la asociación ha lanzado ahora una nueva petición solidaria. Necesitan un cochecito para que Toxo pueda volver a salir de paseo con sus compañeras, reencontrarse con sus amigos y seguir disfrutando de esa felicidad que durante tanto tiempo le fue negada. También piden colaboración económica para hacer frente a este caso y al resto de animales que continúan atendiendo, en un contexto de gastos veterinarios constantes y una carga cada vez mayor.

Noticias relacionadas y más

Este es el tipo de carrito que necesita Toxo. / e-commerce

El llamamiento apela, una vez más, a la red de apoyo que ha sostenido numerosos rescates en la comarca: casas de acogida, voluntarios y personas anónimas que nunca fallan. Hoy, esa ayuda vuelve a tener nombre propio. Se llama Toxo y pelea, desde Moaña, por seguir disfrutando de la vida que por fin había encontrado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents