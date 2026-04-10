La UE cambia las normas para viajar con mascotas desde este mes

El Parlamento Europeo acordó hace meses un primer marco común del Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos de la Unión Europea. Esta medida se aplicará en todos los Estados miembros y regulará la cría, venta, alojamiento, cuidado e importación-exportación de estos animales.

Tras semanas de negociaciones, el marco fue aprobado el pasado 25 de noviembre. Se prevé que la nueva normativa entre en vigor al completo a partir de 2028, para cuando se espera que todos los perros y gatos de la UE estén identificados y registrados.

Sin embargo, desde este mes de abril ya se empezarán a aplicar alguna de las principales medidas del acuerdo. En concreto, la referente a tramitar un pasaporte europeo individual para cada mascota antes de cualquier desplazamiento intracomunitario.

Un pasaporte para perros y gatos

Desde el 22 de abril todos los dueños de mascotas que quieran viajar por los países miembros de la UE tendrán que contar con pasaporte en vigor. Esta medida no tendrá un gran impacto en Galicia, ya que simplemente extiende una normativa vigente en países como España como es la obligatoriedad de que las mascotas estén identificadas con un microchip y su registro en bases de datos nacionales. Con todo, sí que añade algunas obligaciones más.

Con esta norma se unifican criterios entre países, pero va más allá de lo burocrático. El documento incluye el número de microchip y la identidad del propietario, así como el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios recibidos. Todo esto tendrá que venir validado por un veterinario colegiado.

Entre los pasos extra que tendrán que dar los dueños antes de salir de viaje están haber vacunado contra la rabia a su mascota al menos 21 días antes del trayecto, realizar una desparasitación específica en los días anteriores a la salida o que el animal tenga, como mínimo, 12 semanas de vida. Al igual que con el pasaporte, un profesional deberá certificar que la mascota goza de un buen estado de salud.

Estas medidas pretenden mejorar el bienestar de los animales domésticos, garantizar su identificación y trazabilidad en toda la UE. Además, el nuevo marco tiene como objetivo armonizar las legislaciones de todos los países miembros en esta materia para luchar contra la cría irresponsable o abusiva.