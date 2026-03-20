La Justicia se posiciona a favor de las mascotas: una sentencia reconoce la ausencia de una trabajadora para eutanasiar a su perro

Hace unas semanas, el periodista Gabriel Ubieto de El Levante EMV recogía en una noticia el fallo de un juzgado número 25 de lo social de Barcelona en el que se reconocía como falta justificada que una trabajadora se hubiese ausentado del trabajo para eutanasiar a su perro.

La empleada fue despedida por esta ausencia, pero el juez, apoyándose en la Ley de Bienestar Animal, estableció en la sentencia que: «No puede concebirse como una ausencia por capricho de la trabajadora, sino que la misma descansa en razones sobrevenidas, imprevisibles, humanitarias y éticas, pues resultaría inmoral que el animal hubiera tenido que prolongar la agonía hasta que la trabajadora terminase su jornada más allá de las 16:00 horas para que volviera a su domicilio, llevara la perra hasta la clínica veterinaria y se procediera a eutanasiarla».

Esta situación resucita la duda sobre si existe algún permiso al que los dueños de mascotas puedan acogerse en este tipo de situaciones. Lo cierto es que la Ley de Bienestar Animal no reconoce ninguna ausencia justificada, pero los trabajadores disponen de algunas herramientas a las que acogerse.

¿Qué puedo hacer si tengo que cuidar de mi mascota y trabajo?

Aunque no existe una ley que lo recoja, lo que sí está ocurriendo es que algunas empresas adopten políticas 'pet friendly' que incluyen permisos especiales dentro de sus planes de conciliación laboral.

En caso de tu empresa no sea de este tipo, lo que se podría hacer será plantear la reorganización de la jornada para conseguir un hueco o el teletrabajo. Si esto no fuera posible, el trabajador tendría que recurrir a consumir días de asuntos propios o de vacaciones para poder atender las necesidades de su mascota.

En el caso de que tu animal fallezca, no se contempla el derecho de ausentarse unos días como ocurre con los familiares cercanos. En este caso, dependería de la empresa y de lo que se establezca en sus convenios o políticas internas.

Asociaciones como la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) han presentado propuestas legislativas al Ministerio de Trabajopara que la ley contemple este tipo de situaciones y garantice que los trabajadores puedan cuidar de sus mascotas.

Aunque hoy por hoy no existe una norma estatal que reconozca el permiso por fallecimiento de mascotas o para poder llevarlas al veterinario, contamos con las siguientes opciones:

Convenios colectivos: Algunos sectores podrían incorporar cláusulas específicas en sus negociaciones.

Algunos sectores podrían incorporar cláusulas específicas en sus negociaciones. Acuerdo individual con la empresa: En muchos casos, los empleadores pueden conceder días de forma discrecional.

En muchos casos, los empleadores pueden conceder días de forma discrecional. Licencias no retribuidas: El trabajador puede solicitar días sin sueldo, aunque depende de la política interna de cada empresa.

Ahora, con la jurisprudencia establecida por esta sentencia podemos prever que los criterios de imprevisibilidad y urgencia podrían proporcionar una causa justificada en futuros casos. Por ejemplo, una operación urgente para salvar la vida del animal encajaría, mientras que una operación programable y no urgente, no.