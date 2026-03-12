Un peregrino checo recorre el Camino de Santiago acompañado de un caballo, un poni y dos perros

Jakub, conocido como @toulavi_vlci, lleva más de un año caminando desde Praga hasta Fisterra con sus singulares compañeros de viaje: un caballo, un poni y dos perros. Su peregrinación, de más de 3.000 kilómetros, le ha llevado a recorrer diversas rutas del Camino de Santiago. A pesar de las adversidades, no tiene prisa y disfruta del recorrido a su propio ritmo.

Este jueves llegó a Lugo tras caminar más de 3.000 kilómetros desde la capital checa. Su objetivo final sigue siendo la población gallega más occidental, pero a lo largo de su viaje ha adaptado su ruta a medida que se ha encontrado con obstáculos inesperados.

Una peregrinación singular que supera obstáculos

El joven checo comenzó su viaje hace 14 meses con la intención de llegar a la Catedral de Santiago, pero no todo ha salido según lo planeado. En el camino, perdió a uno de sus perros debido a una enfermedad, lo que le llevó a hacer una pausa de cinco meses. Tras retomar el viaje, se encontró con otro contratiempo: las restricciones para acceder a la Plaza del Obradoiro con un caballo. Esto le llevó a modificar su ruta y rodear la ciudad de Santiago, con la meta final en Fisterra.

Un peregrino sin itinerario fijo

A diferencia de la mayoría de los peregrinos, Toulavi Vlci no lleva mochila ni bastón, y no sigue un itinerario fijo. Comenzó la ruta del Camino Olvidado, pero se ha desviado para explorar otros puntos, como los Picos de Europa. Con una media de 20 kilómetros diarios, Jakub prefiere los caminos alejados del tráfico, disfrutando del paisaje y de la libertad que le brinda el camino.

La solidaridad en el camino y el impacto de las redes sociales

A través de su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 24.000 seguidores, Toulavi Vlci comparte las historias que vive día a día en su peregrinación. Desde la generosidad de los desconocidos que le ofrecen ayuda, hasta las dificultades que ha tenido que superar. Además, su experiencia ha capturado la atención de los "turigrinos", que cada vez más transforman la experiencia del Camino, priorizando la comodidad sobre la tradición.