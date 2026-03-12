Miguel, el perrito ciego y diabético de la protectora Os Palleiros, busca un hogar

En la protectora de animales Os Palleiros, ubicada en la ciudad de Pontevedra, se hace un llamamiento urgente para encontrar un hogar para Miguel, un perrito de casi 10 años que ha pasado por difíciles momentos, pero que aún tiene mucho amor que ofrecer.

Miguel es un pequeño perro que, a pesar de ser diabético y ciego, sigue demostrando un corazón lleno de cariño. A lo largo de los años, vivió en un hogar que lo cuidó y le brindó afecto, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, su familia ya no puede hacerse cargo de él. Ahora, sin poder ver el mundo que lo rodea y guiado solo por los olores y los sonidos, espera encontrar una nueva familia que lo cuide en su etapa más vulnerable.

Aunque Miguel tiene una salud delicada y necesita atención especial debido a su diabetes, es un perro muy tranquilo, dulce y cariñoso que solo busca compañía. Le encanta estar cerca de las personas, sentir su presencia y acurrucarse junto a ellas.

Pura dulzura

Una de las pocas complicaciones que presenta Miguel es su resistencia al momento de recibir su insulina, un pinchazo que no le gusta nada y hace saber con carácter. Sin embargo, fuera de este momento, Miguel es pura dulzura.

La protectora de Os Palleiros hace un llamado a la empatía y la solidaridad de la comunidad de Pontevedra y alrededores para que, si pueden ofrecerle un hogar a Miguel, se pongan en contacto con ellos. «Porque los perros como Miguel, que ya no son cachorros y que enfrentan problemas de salud, también merecen sentir el calor de una familia en esta etapa de su vida», afirma la organización.

Para más información sobre cómo adoptar o ayudar a Miguel, puedes contactar a la protectora Os Palleiros a través de sus redes sociales.