Iberia facilita el viaje con mascotas: ahora se pueden añadir directamente a la reserva online

La aerolínea española Iberia ha lanzado una nueva funcionalidad en su web que permite a los pasajeros añadir a sus mascotas a la reserva de vuelo al momento de comprar el billete, sin necesidad de contactar con el centro de atención telefónica ni esperar al día del vuelo en el aeropuerto. Con esta nueva herramienta, Iberia busca optimizar la experiencia de los viajeros que viajan acompañados de sus animales de compañía, al ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad de cupos y posibilitar la autogestión del proceso.

La digitalización de este servicio permitirá que los clientes incluyan a su mascota en cabina directamente al momento de la compra, con la opción de añadir uno o más animales de la misma especie (perros, gatos, aves o tortugas) a su reserva, siempre y cuando se cumplan las normas de transporte.

La opción de 'Mascota en cabina' para la reserva online de Iberia. / Iberia

En cuanto a las condiciones para viajar con mascotas, se mantienen las restricciones de peso y tamaño: cada pasajero podrá transportar un solo transportín, cuyas medidas máximas son 45cmx35cmx25cm, y el peso total, incluido el animal, no podrá exceder los ocho kilos. Además, el número de animales que pueden viajar juntos en un mismo transportín será de hasta tres de la misma especie.

Una de las ventajas de esta nueva funcionalidad es que los viajeros podrán sumar Avios, el programa de fidelidad de Iberia, al incluir a su mascota en la reserva. Sin embargo, algunos destinos, como Doha, no permiten viajar con animales, por lo que estos no aparecerán en la lista de opciones disponibles al seleccionar la opción de "mascota en cabina". También se deben tener en cuenta las restricciones en aeropuertos españoles para recibir animales procedentes de fuera de la Unión Europea.

Los viajeros que opten por esta opción deberán asegurarse de que la documentación de su mascota esté en regla, ya que la verificación de la misma se realizará en el mostrador de facturación antes del embarque.

Esta nueva función está disponible para vuelos operados por Iberia, Iberia Express y Air Nostrum, y se puede activar fácilmente a través de un nuevo selector en la web de la aerolínea.