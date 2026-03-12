La conmovedora historia de Silván, el podenco abandonado en Mos: «Se nota que lo tiraron y le dieron una paliza»

Greta Lorenzo es una de esas personas que dedican su vida a la defensa de los animales. No forma parte de ninguna protectora formal, pero su trabajo es incansable. A través de sus redes sociales, como su cuenta de Instagram @entreamorypulgas, ha logrado movilizar a una comunidad que apoya y dona para el rescate de mascotas en situaciones críticas. Su última historia es la de Silván, un podenco que fue abandonado en las silvas -de ahí su nombre- de la parroquia de Guizán, en Mos, un caso de maltrato que no ha dejado indiferente a Greta.

El martes por la noche, alrededor de las 12 de la madrugada, ella y la persona que alertó del hallazgo -el perro llevaba tres días malherido entre las zarzas- se adentraron en el monte guiadas por unas linternas. Esta joven mostró el caso en redes sociales asegurando que llevaba días intentando rescatar al perro, pero no había logrado hacerlo. Greta, con su experiencia en el trato con animales, no dudó en acudir al rescate.

Maltratado y abandonado

«Lo encontré en medio de las silvas, sucio y lleno de heridas», comenta Greta, quien describe a Silván como un cachorro de unos 4 o 5 meses que apenas podía moverse debido a los golpes que había recibido. Con el rabo entre las piernas y su caminar encorvado, el pequeño podenco parecía haber sido maltratado y abandonado, posiblemente por un cazador, ya que estos animales son muy comunes en ese entorno. El miedo que mostraba a las personas confirmaba que había sufrido.

El rescate no fue fácil, pero gracias a la habilidad de Greta con los perros, consiguió atraparlo. «Al principio me mordió, pero luego se dejó acariciar», recuerda. A pesar de su estado de salud delicado, Silván pudo ser trasladado al veterinario, donde, gracias a las donaciones de sus seguidores, pudo someterse a una radiografía para conocer el alcance de sus lesiones: «Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que habéis ayudado a Silván con vuestras donaciones y mensajes. Gracias a vosotros he podido recaudar lo necesario para que hoy le hagan la radiografía y saber qué le pasa, ya que tiene problemas de movilidad desde que lo rescaté», comentó esta voluntaria independiente en sus redes.

La veterinaria tratando a Silván. / FDV

«Este perro se nota que lo tiraron y le dieron una paliza», afirma Greta a FARO, visiblemente afectada por el estado del cachorro. «Es un caso claro de abandonado y maltratado», insiste. Greta denuncia que a menudo los animales como Silván, sobre todo los podencos, son desechados por cazadores cuando ya no les sirven para sus fines.

A lo largo de los últimos días, esta voluntaria independiente dedicada al rescate y adopción de animales ha publicado en sus redes sociales las imágenes de Silván y su proceso de recuperación. Ha logrado generar un movimiento de apoyo que ha permitido recaudar el dinero necesario para cubrir los gastos veterinarios, y también ha sido un espacio para concienciar sobre el maltrato animal. «Ojalá la policía se involucrara más en estos casos que en las tonterías de los aparcamientos», lamenta Greta, haciendo alusión a la pareja a la que pillaron manteniendo relaciones sexuales en los aledaños de un supermercado, en Redondela.

«Encontrará un hogar»

Silván está siendo cuidado por Greta, quien busca encontrarle una adopción. «Si tiene alguna patología grave, lo seguiré cuidando», asegura. Sin embargo, ella es optimista y confía en que el peludo encontrará un hogar lleno de amor, tal como ha sucedido con otros casos que ha llevado. «Siempre que he rescatado perros, han encontrado su hogar, así que no me cabe duda de que él también lo hará», afirma con esperanza.

El caso de Silván es un recordatorio de que el abandono animal sigue siendo una triste realidad que debe ser erradicada. Y personas como Greta son las que luchan para cambiar esa historia, día tras día.