Un mercadillo solidario en la zona de Churruca recaudará fondos para atender a animales abandonados

Vigo acogerá este sábado 14 de marzo un mercadillo solidario a favor de la protectora Tú Eres Nuestra Ayuda, un pequeño refugio de la ciudad dedicado al cuidado de animales abandonados y maltratados y a la búsqueda de un hogar para ellos.

La iniciativa se celebrará a partir de las 17.00 horas en el local Tinta Negra ( calle Irmandiños 2) y contará con un mercadillo benéfico de ropa y complementos. Todo el dinero recaudado durante la jornada se destinará íntegramente a cubrir gastos veterinarios del refugio, uno de los principales costes que afrontan las asociaciones que rescatan y atienden animales.

Desde la protectora recuerdan que no todo el mundo puede adoptar un animal debido a sus circunstancias personales o de vivienda, pero destacan que existen muchas otras formas de colaborar con el bienestar de los animales rescatados. Participar en actividades solidarias como este mercadillo es una de ellas.

Con este evento, la asociación espera reunir fondos para seguir atendiendo a los animales que acoge y, al mismo tiempo, dar visibilidad a su labor y concienciar sobre el abandono y el maltrato animal.

El mercadillo estará abierto al público durante la tarde del sábado y los organizadores animan a la ciudadanía a acercarse, colaborar y conocer de cerca el trabajo que realiza el refugio vigués.