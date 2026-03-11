Arrojan a un perro por encima de la verja de la protectora pontevedresa de Os Palleiros

La protectora de animales Os Palleiros ha denunciado públicamente un nuevo episodio de abandono que califican de «irresponsable y cruel» después de que alguien arrojase a un perro por encima de la verja de sus instalaciones.

Según explicó la entidad, el animal cayó directamente en el patio donde se encontraba Kratos, un perro del refugio que no es compatible con otros canes. Pese al riesgo de que la situación terminase de forma grave, el animal tuvo suerte y solo sufrió algunos golpes tras ser zarandeado.

El perro fue trasladado al veterinario, donde permaneció durante todo el día para comprobar su estado de salud. Finalmente, las revisiones confirmaron que se encuentra bien y ya está a salvo en las instalaciones de la protectora.

Desde Os Palleiros subrayan que lo ocurrido «no es solo un acto irresponsable, es un acto de crueldad». Recuerdan que los perros «no son objetos» y que los animales sienten miedo, dolor y abandono cuando son dejados de esta manera.

No es la primera vez que sucede algo similar en el refugio. La protectora recuerda que hace aproximadamente diez años ya vivieron un episodio parecido, que en aquella ocasión quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La asociación insiste en que existen vías legales y responsables para entregar un animal si una familia no puede seguir haciéndose cargo de él y pide a la ciudadanía que reflexione sobre las consecuencias del abandono.

«Hoy ese perro está a salvo», señalan desde la protectora, aunque advierten de que el susto, la caída y el abandono «ya forman parte de su historia». Con este nuevo caso, Os Palleiros vuelve a reclamar empatía y responsabilidad hacia los animales.