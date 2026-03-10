Los gatos domésticos, los grandes depredadores de aves cuando salen al exterior

Los gatos domésticos son una de las mascotas más populares, pero diversos estudios científicos advierten de que también pueden tener un impacto relevante sobre la fauna silvestre, especialmente sobre las aves, cuando viven o deambulan libremente al exterior.

Una investigación publicada en la revista Nature Communications estimó que los gatos -domésticos con acceso al exterior y asilvestrados- matan entre 1.300 y 4.000 millones de aves al año solo en Estados Unidos, además de miles de millones de pequeños mamíferos y otros animales.

Los expertos explican que este comportamiento responde a su fuerte instinto de caza, que se mantiene incluso cuando los animales están bien alimentados.

En ciudades como Vigo, donde muchas especies nidifican en parques, jardines y zonas verdes, los gatos pueden capturar aves comunes como gorriones, mirlos o petirrojos.

Los especialistas, sin embargo, recuerdan que el descenso de algunas poblaciones de aves no se debe a una única causa. Factores como la pérdida de hábitat, el uso de pesticidas, la contaminación o el cambio climático también influyen en su disminución.

Ante esta situación, organizaciones conservacionistas recomiendan fomentar la tenencia responsable, evitando que los gatos deambulen sin control y gestionando las colonias felinas mediante programas de captura, esterilización y retorno.

El debate entre conservación de la biodiversidad y bienestar animal continúa abierto, mientras ciudades y científicos buscan fórmulas para compatibilizar la protección de la fauna con la convivencia con uno de los animales de compañía más extendidos.