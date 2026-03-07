Así eres si te sueles parar a saludar a perros desconocidos

Pararse a saludar a un perro desconocido es una escena habitual en calles y parques. Aunque parece un gesto sin importancia, suele estar vinculado a personas empáticas, cercanas y emocionalmente abiertas.

Especialistas en comportamiento apuntan que quienes muestran ese impulso suelen tener facilidad para conectar con su entorno y prestar atención a los pequeños detalles. Además, los perros actúan muchas veces como puente social, por lo que este gesto también puede reflejar una personalidad amable y sociable.

No obstante, no siempre responde a la extroversión. En algunos casos, personas más tímidas encuentran en los animales una forma de interacción más sencilla y natural.

Otro aspecto importante es el del bienestar emocional. Para muchas personas, acariciar a un perro o simplemente intercambiar unos segundos de atención con él tiene un efecto calmante. En jornadas marcadas por la prisa, ese pequeño gesto puede convertirse en una pausa agradable y en una fuente rápida de buen humor.

Eso sí, este comportamiento solo se interpreta de forma positiva cuando va acompañado de respeto, preguntando antes al dueño y observando si el animal se siente cómodo.

En definitiva, saludar a un perro desconocido puede revelar una forma de ser más cálida, receptiva y atenta en el día a día.