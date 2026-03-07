Una dueña logra que su perro no tema a los petardos en Fallas

El vídeo de Socarrat, un perro que pasea tranquilo mientras suenan petardos de fondo, se ha convertido en uno de esos fenómenos virales previos a las Fallas. Su dueña explica en redes el método que siguió desde que era cachorro: ponerle mascletás en la televisión y premiarlo cada vez que escuchaba el ruido.

«Me llamaban loca por ponerle mascletás en la televisión y darle premios a un cachorro y ahora tengo un perro que se pone contento cuando tiran una traca debajo de casa. Un besito a Pavlov por solucionarnos las Fallas», escribe junto al vídeo.

El caso ha llamado la atención porque, para la mayoría de los perros, los petardos, fuegos artificiales y bombas de palenque suponen una fuente habitual de miedo, estrés y ansiedad. Los estallidos repentinos pueden provocar temblores, ladridos, intentos de huida o episodios de angustia, especialmente en épocas festivas.

Por eso, la historia de Socarrat se ha interpretado en redes como una excepción llamativa: la de un perro que, gracias a un proceso de habituación desde cachorro, ha terminado asociando esos sonidos a una experiencia positiva.

El vídeo, más allá de la anécdota, vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente cada temporada festiva: cómo afecta la pirotecnia al bienestar animal y hasta qué punto es posible compatibilizar la tradición con el descanso y la tranquilidad de miles de mascotas.