Una dueña logra que su perro no tema a los petardos en Fallas

El vídeo de Socarrat, un peludo que pasea tranquilo entre tracas tras un aprendizaje desde cachorro, reabre el debate sobre el impacto de la pirotecnia en miles de animales

Los perros se asustan con el ruido de los petardos.

Los perros se asustan con el ruido de los petardos. / Fotomontaje: D. S. M

Marta Clavero

Marta Clavero

El vídeo de Socarrat, un perro que pasea tranquilo mientras suenan petardos de fondo, se ha convertido en uno de esos fenómenos virales previos a las Fallas. Su dueña explica en redes el método que siguió desde que era cachorro: ponerle mascletás en la televisión y premiarlo cada vez que escuchaba el ruido.

«Me llamaban loca por ponerle mascletás en la televisión y darle premios a un cachorro y ahora tengo un perro que se pone contento cuando tiran una traca debajo de casa. Un besito a Pavlov por solucionarnos las Fallas», escribe junto al vídeo.

El caso ha llamado la atención porque, para la mayoría de los perros, los petardos, fuegos artificiales y bombas de palenque suponen una fuente habitual de miedo, estrés y ansiedad. Los estallidos repentinos pueden provocar temblores, ladridos, intentos de huida o episodios de angustia, especialmente en épocas festivas.

Por eso, la historia de Socarrat se ha interpretado en redes como una excepción llamativa: la de un perro que, gracias a un proceso de habituación desde cachorro, ha terminado asociando esos sonidos a una experiencia positiva.

El vídeo, más allá de la anécdota, vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente cada temporada festiva: cómo afecta la pirotecnia al bienestar animal y hasta qué punto es posible compatibilizar la tradición con el descanso y la tranquilidad de miles de mascotas.

