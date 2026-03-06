Muere Rubia, la cabra inseparable del gallego de Bueu Hugo Pérez, exconcursante de Gran Hermano

Rubia, la cabra que acompañó al gallego Hugo Pérez Cabaleiro desde mucho antes de su salto a la fama y que terminó convirtiéndose en un animal muy reconocible para sus seguidores, ha muerto. Fue el propio exconcursante de Gran Hermano quien comunicó la noticia este viernes 6 de marzo a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje de despedida cargado de emoción. Un vídeo en el que, sobreimpresionado, aparece el rótulo DEP (Descanse en paz), junto a las fechas de su nacimiento y de su muerte. Rubia llegó al mundo en enero de 2012 por lo que ha vivido junto a su mejor amigo humano 14 años.

La historia de Hugo y Rubia era una de las más recordadas por quienes siguieron su paso por televisión. La cabra incluso llegó a formar parte de su universo mediático en la etapa de GH 15, hasta convertirse con los años en una seña de identidad del influencer gallego, muy vinculado además a su vida en Galicia y al cuidado de animales.

En la publicación con la que anunció la pérdida, Hugo expresó el fuerte vínculo que mantenía con el animal. «Es duro ver como algo que forma parte de ti se va apagando lentamente», escribió, en un texto en el que también recordaba «tantos momentos bonitos» vividos junto a Rubia y prometía que nunca la olvidará. El fallecimiento se habría producido el miércoles 4 de marzo, aunque fue este viernes cuando el joven lo hizo público.

La muerte de Rubia ha provocado una rápida reacción entre sus seguidores, que llenaron la publicación de mensajes de cariño y apoyo. La cabra había acompañado a Hugo durante más de una década, una relación que él mismo había mostrado en numerosas ocasiones y que formaba parte de la imagen cercana y rural que proyecta en redes sociales.

Y es que, para muchos de sus seguidores, Rubia no era solo una mascota, sino una presencia habitual en la historia del gallego desde sus primeros pasos en televisión hasta su actual faceta como creador de contenido.