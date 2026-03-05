Oreo, el perro sordo que “habla” con las manos: el vídeo viral que emociona en TikTok
Una joven enseña lengua de signos a su mascota para avisarle de que toca salir a pasear y el momento ya suma millones de visualizaciones en redes
El vídeo dura apenas unos segundos, pero ha conseguido lo que solo logran algunas historias: parar el scroll y arrancar una sonrisa. En la escena, Oreo, un perro sordo de pelaje blanco con manchas oscuras, mira fijamente a su dueña mientras ella mueve las manos con calma. Él, atento y con la cabeza ligeramente ladeada, entiende el mensaje: van a salir a pasear. La reacción, una mezcla de concentración y alegría, ha convertido el clip en viral.
La grabación fue publicada en TikTok por la usuaria @imjustagirllllllll___, que explica que el perro es de una amiga y que, al no oír, han tenido que crear un sistema de comunicación visual. En el propio texto del vídeo se resume la idea: «El perro de mi amiga es sordo y le tuvo que enseñar lenguaje de señas».
Según recogen varios medios, la dueña de Oreo se llama Marina y lo adoptó hace seis años. Desde entonces, el aprendizaje se ha basado en algo tan simple como constante: repetición, paciencia y refuerzo positivo. «El truco es ser muy repetitiva y tener mucha paciencia», explica el relato difundido a partir del caso.
Más allá de la ternura, la historia ha servido también para visibilizar que los perros con discapacidad auditiva pueden aprender rutinas y órdenes mediante señales claras.
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas