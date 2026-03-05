Oreo, el perro sordo que “habla” con las manos: el vídeo viral que emociona en TikTok

El vídeo dura apenas unos segundos, pero ha conseguido lo que solo logran algunas historias: parar el scroll y arrancar una sonrisa. En la escena, Oreo, un perro sordo de pelaje blanco con manchas oscuras, mira fijamente a su dueña mientras ella mueve las manos con calma. Él, atento y con la cabeza ligeramente ladeada, entiende el mensaje: van a salir a pasear. La reacción, una mezcla de concentración y alegría, ha convertido el clip en viral.

La grabación fue publicada en TikTok por la usuaria @imjustagirllllllll___, que explica que el perro es de una amiga y que, al no oír, han tenido que crear un sistema de comunicación visual. En el propio texto del vídeo se resume la idea: «El perro de mi amiga es sordo y le tuvo que enseñar lenguaje de señas».

Según recogen varios medios, la dueña de Oreo se llama Marina y lo adoptó hace seis años. Desde entonces, el aprendizaje se ha basado en algo tan simple como constante: repetición, paciencia y refuerzo positivo. «El truco es ser muy repetitiva y tener mucha paciencia», explica el relato difundido a partir del caso.

Más allá de la ternura, la historia ha servido también para visibilizar que los perros con discapacidad auditiva pueden aprender rutinas y órdenes mediante señales claras.