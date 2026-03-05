“Hobby dogging”, la moda de pasear perros invisibles que salta de Alemania a las redes (y ya asoma en España)

Personas caminando con una correa en la mano, frenando en seco, dando órdenes en voz baja y hasta recogiendo excrementos que no están. La escena, que empezó como rareza en vídeos virales, ya tiene nombre propio: “hobby dogging”, una práctica que consiste en pasear o entrenar un perro imaginario como si fuese real.

El fenómeno se ha popularizado especialmente en Alemania, vinculado a la localidad de Bad Friedrichshall, en el entorno de Heilbronn, donde una entrenadora canina ofrece sesiones grupales de este adiestramiento sin perro. Medios alemanes lo describen como un paseo con collar, arnés y correa, pero sin perro a la vista, con ejercicios guiados y pequeñas pruebas de manejo.

De meme a entrenamiento del guía

Aunque en redes sociales ha sido objeto de chistes, la propuesta se presenta como una técnica para entrenar al humano: postura, tono de voz, gestión de la tensión en la correa y atención a la propia conducta. Algunas informaciones recogen la filosofía de que, en muchos problemas de obediencia, el fallo está en quien sujeta la correa más que en el animal, y que practicar sin perro reduce distracciones y obliga a focalizarse.

En ese marco, el “hobby dogging” se ha comparado con otras aficiones performativas nacidas o difundidas en internet, como el “hobby horsing” (simular disciplinas ecuestres con caballos de juguete).

¿Y en España?

El salto mediático ha sido rápido. En las últimas semanas han aparecido artículos que aseguran haber visto correas vacías en zonas céntricas de Madrid y presentan la tendencia como algo que llega a España al calor de TikTok y el consumo de vídeos virales.

Aun así, más allá del ruido digital, la práctica sigue siendo minoritaria y, en su versión seria, se entiende como entrenamiento previo para futuros dueños o como ejercicio de concentración.