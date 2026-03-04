Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los perros azules de Chernóbil: no es radiación, sino un tinte químico (probablemente de un baño portátil)

La explicación más probable apunta a un tinte

Imagen viral de perros azules en Chernóbil.

Fotos y vídeos de varios perros con el pelaje teñido de azul en la zona de exclusión de Chernóbil se han hecho virales y han reavivado teorías sobre supuestas mutaciones por radiación.

Sin embargo, la explicación más plausible que manejan investigadores vinculados al proyecto Dogs of Chernobyl apunta a algo mucho más prosaico: los animales habrían entrado en contacto con un líquido químico con colorante azul, similar al que se usa en baños portátiles, y se habrían revolcado en él.

Publicación en Facebook.

Desde el entorno del programa, que realiza campañas de vacunación y esterilización de perros callejeros en el área, subrayan que no se trata de una prueba de laboratorio sobre esos ejemplares concretos, pero sí de la hipótesis más consistente con lo observado.

En todo caso, la escena no sería un efecto nuclear, sino una tinción accidental por residuos o productos de saneamiento presentes en la zona.

