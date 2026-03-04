Te doy mi piso si cuidas de mi perro

«Te quedas la casa, pero prométeme que cuidarás de ellos». La frase, que hasta hace poco sonaba a guion de película o a pacto familiar, ha empezado a circular con fuerza en España: acuerdos en los que una persona mayor o alguien sin red cercana plantea donar o ceder una vivienda a cambio del compromiso de cuidar a sus mascotas. No es un fenómeno masivo, pero sí una tendencia que gana visibilidad en medios y redes al calor de dos realidades que aprietan: la dificultad de acceder a un piso y la angustia, cada vez más extendida, por el futuro de los animales de compañía cuando su dueño falta.

El asunto, además, mezcla dos conceptos que conviene separar. Por un lado está el “house sitting”: quedarse temporalmente en una casa mientras el propietario viaja y, a cambio, regar plantas y atender al perro o al gato. Esta modalidad se ha popularizado como alternativa de alojamiento y viaje, y ha sido descrita como en auge en España, con plataformas que conectan propietarios y cuidadores. Por otro, lo que ahora llama la atención: la transmisión real de una vivienda (o parte de ella) vinculada a una obligación de cuidado continuado, algo que ya entra de lleno en el terreno notarial y sucesorio.

Un piso a cambio de cuidar a tres perros

Uno de los ejemplos más llamativos se ha producido en Madrid. Un hombre con escasa relación con sus hijos, pero profundamente vinculado a sus mascotas, decidió donar su vivienda a una amiga con una condición muy clara: cuidar de sus tres perros «de diferente raza» durante toda su vida. Si los animales quedan desatendidos, la donación podría revocarse. El caso fue comentado recientemente por un abogado a El Periódico (EPE), cabecera del mismo grupo editorial que Faro de Vigo. «Tenía poca conexión con sus hijos y le tenía mucho cariño a los animales, así que donó su casa en usufructo a una amiga, más joven, si cuidaba a sus perros. Si esta condición no la cumplía se podía instar al procedimiento de revocación», explica en dicho medio Manuel Hernández, CEO de Vilches Abogados. «Eso garantiza al propietario que, si fallece, su animal estará atendido».

¿De verdad se puede hacer?

La respuesta corta es: sí, puede articularse, pero no con un «te lo digo por WhatsApp», ni con promesas vagas. En España existen vías jurídicas para ligar una transmisión de bienes a una obligación: desde donaciones con condición o con carga hasta fórmulas como el contrato de alimentos, un mecanismo regulado en el Código Civil por el que una parte se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia a otra durante su vida, a cambio de recibir un capital en bienes o derechos.

La clave está en lo mismo que en cualquier pacto delicado: definir exactamente qué se promete y cómo se garantiza. Cuidar bien puede significar cosas muy distintas. ¿Incluye gastos veterinarios? ¿Tratamientos crónicos? ¿Quién decide una intervención? ¿Qué pasa si el animal enferma, si el cuidador se traslada o si hay un conflicto? Cuanto más impreciso sea el acuerdo, más fácil será que acabe en disputa… o en juzgado.