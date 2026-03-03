Proyecto Gato pide ayuda para operar a Scarface, una gata de Chapela con un cáncer avanzado en orejas y ojo
La protectora de Gondomar ya le ha realizado un TAC y, al no estar afectado el hueso, afronta ahora una intervención para extirpar el carcinoma y un tratamiento de electroquimioterapia
Proyecto Gato, la protectora de Gondomar, ha lanzado un llamamiento solidario para costear la operación y el tratamiento de Scarface, una gatita rescatada tras un aviso en Chapela. La gata sufre un carcinoma de células escamosas avanzado en ambas orejas, así como en el ojo y el párpado, y necesita una intervención quirúrgica y sesiones de electroquimioterapia.
La asociación explica que el primer paso ya está hecho: a Scarface se le practicó un TAC que ha dado un dato esperanzador. «Por suerte el hueso no está afectado», señalan desde la protectora, lo que permite planificar una cirugía para extraer el tumor y completar después el abordaje con electroquimioterapia.
El caso, insisten, requiere un esfuerzo económico importante: el TAC ya realizado, la operación y el tratamiento. Por eso piden colaboración ciudadana: «No hay ayuda pequeña, cualquier aportación será bienvenida».
A pesar del diagnóstico, Scarface mantiene una buena calidad de vida. Desde Proyecto Gato subrayan que hace vida normal, está «bonita, gordita y come bien», y defienden que «se merece una segunda oportunidad»
Además, la protectora aprovecha el llamamiento para recordar un aspecto clave de prevención: los gatos blancos son especialmente sensibles a este tipo de cáncer, que puede aparecer en orejas, ojos o nariz. Recomiendan estar atentos a cualquier herida o señal de alarma y acudir al veterinario cuanto antes: la detección temprana es vital, porque cuando la enfermedad está tan extendida las posibilidades de supervivencia disminuyen.
CÓMO AYUDAR
💳 BIZUM: 03904
🏦 Transferencia bancaria: ES68 2080 5128 0830 4000 5198
💌 PayPal (enviar a un amigo): proyectogatopay@gmail.com
Concepto: Scarface
Suscríbete para seguir leyendo
- La cirujana viguesa tras el primer bebé inglés gestado en un útero trasplantado de donante fallecida: «Abre las puertas a mucha gente»
- Todos los MIR de último año de Medicina de Familia se interesan por trabajar y ocho aceptan incorporarse ya
- La crisis del marisqueo obligará a los restaurantes a reinventar sus cartas
- Vigo tendrá una nueva macrozona verde tras la ampliación del polígono de Balaídos
- Therians en Vigo: «La burla y el rechazo circulan más rápido que la comprensión»
- De un bajo en la rúa Muíño a referencia internacional: 50 años de Aluminios Campos
- Inquilinos se atrincheran en pisos turísticos tras acabar su estancia
- El «botín» del Celta en la Europa League supera ya los 15 millones de euros