Proyecto Gato pide ayuda para operar a Scarface, una gata de Chapela con un cáncer avanzado en orejas y ojo

Proyecto Gato, la protectora de Gondomar, ha lanzado un llamamiento solidario para costear la operación y el tratamiento de Scarface, una gatita rescatada tras un aviso en Chapela. La gata sufre un carcinoma de células escamosas avanzado en ambas orejas, así como en el ojo y el párpado, y necesita una intervención quirúrgica y sesiones de electroquimioterapia.

La asociación explica que el primer paso ya está hecho: a Scarface se le practicó un TAC que ha dado un dato esperanzador. «Por suerte el hueso no está afectado», señalan desde la protectora, lo que permite planificar una cirugía para extraer el tumor y completar después el abordaje con electroquimioterapia.

El caso, insisten, requiere un esfuerzo económico importante: el TAC ya realizado, la operación y el tratamiento. Por eso piden colaboración ciudadana: «No hay ayuda pequeña, cualquier aportación será bienvenida».

Scarface. / Proyecto Gato

A pesar del diagnóstico, Scarface mantiene una buena calidad de vida. Desde Proyecto Gato subrayan que hace vida normal, está «bonita, gordita y come bien», y defienden que «se merece una segunda oportunidad»

Además, la protectora aprovecha el llamamiento para recordar un aspecto clave de prevención: los gatos blancos son especialmente sensibles a este tipo de cáncer, que puede aparecer en orejas, ojos o nariz. Recomiendan estar atentos a cualquier herida o señal de alarma y acudir al veterinario cuanto antes: la detección temprana es vital, porque cuando la enfermedad está tan extendida las posibilidades de supervivencia disminuyen.