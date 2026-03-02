Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canya, la perrita del Girona, también ejerce de anfitriona con el Celta a su llegada a Montilivi

La labrador de 6 años, convertida en mascota del club catalán, recibió, se dejó querer y jugó con los futbolistas celestes antes del duelo liguero de este domingo

Los jugadores del Celta recibidos por la perrita Canya, la perfecta anfitriona del Girona.

Los jugadores del Celta recibidos por la perrita Canya, la perfecta anfitriona del Girona. / Instagram

Marta Clavero

Marta Clavero

La expedición del Celta tuvo una bienvenida poco habitual a su llegada a Montilivi: una labrador con camiseta rojiblanca y modales de perfecta anfitriona. Canya, la perrita que el Girona ha incorporado como mascota y presencia habitual en los prolegómenos, se acercó a los futbolistas celestes para saludarles, dejarse acariciar y rebajar, por unos instantes, la tensión previa al partido, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en redes.

La escena se produjo en la antesala del Girona–Celta correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, disputado este 1 de marzo de 2026 en el estadio gerundense.

Más allá del gesto simpático, el episodio retrata el papel que el Girona ha otorgado a Canya como parte del ritual de partido en Montilivi. El propio club la presenta como perro oficial, una labrador retriever adiestrada para la interacción con niños y mayores y habituada a entornos con mucha gente, además de tranquila y sociable.

No es raro verla en actividades previas, fan zone y vuelta de presentación sobre el césped. Y su popularidad ha terminado por traspasar el entorno local: distintas piezas audiovisuales sobre el Girona la describen como una presencia que recibe a los jugadores y acompaña al equipo en los momentos alrededor del partido, así como apoyo psicológico a la plantilla catalana.

En esta ocasión, los visitantes fueron los de Claudio Giráldez, que acabaron marchándose de Montilivi con una victoria trabajada: el Celta remontó para imponerse 1-2 al Girona. Pero antes del balón, Canya ya había hecho su parte: una bienvenida sin distinciones de camiseta, a base de curiosidad, calma y algún que otro mimo.

El Girona incluso invita a seguir a la perrita a través de su perfil oficial en Instagram, donde se ha convertido en una protagonista recurrente del día a día del club.

