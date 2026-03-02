Canya, la perrita del Girona, también ejerce de anfitriona con el Celta a su llegada a Montilivi

La expedición del Celta tuvo una bienvenida poco habitual a su llegada a Montilivi: una labrador con camiseta rojiblanca y modales de perfecta anfitriona. Canya, la perrita que el Girona ha incorporado como mascota y presencia habitual en los prolegómenos, se acercó a los futbolistas celestes para saludarles, dejarse acariciar y rebajar, por unos instantes, la tensión previa al partido, tal y como se aprecia en un vídeo difundido en redes.

La escena se produjo en la antesala del Girona–Celta correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports, disputado este 1 de marzo de 2026 en el estadio gerundense.

Más allá del gesto simpático, el episodio retrata el papel que el Girona ha otorgado a Canya como parte del ritual de partido en Montilivi. El propio club la presenta como perro oficial, una labrador retriever adiestrada para la interacción con niños y mayores y habituada a entornos con mucha gente, además de tranquila y sociable.

No es raro verla en actividades previas, fan zone y vuelta de presentación sobre el césped. Y su popularidad ha terminado por traspasar el entorno local: distintas piezas audiovisuales sobre el Girona la describen como una presencia que recibe a los jugadores y acompaña al equipo en los momentos alrededor del partido, así como apoyo psicológico a la plantilla catalana.

En esta ocasión, los visitantes fueron los de Claudio Giráldez, que acabaron marchándose de Montilivi con una victoria trabajada: el Celta remontó para imponerse 1-2 al Girona. Pero antes del balón, Canya ya había hecho su parte: una bienvenida sin distinciones de camiseta, a base de curiosidad, calma y algún que otro mimo.

El Girona incluso invita a seguir a la perrita a través de su perfil oficial en Instagram, donde se ha convertido en una protagonista recurrente del día a día del club.