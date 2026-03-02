Así cambian las reglas para volar con perro en Europa: ITA Airways abrirá la cabina a mascotas de hasta 30 kilos

Viajar con un perro mediano o grande sin separarse de él está un poco más cerca de ser normal en Europa. ITA Airways, la aerolínea de referencia en Italia (participada en un 41% por Lufthansa), prepara el lanzamiento de “Large Pet Friendly”, un servicio que permitirá transportar en cabina mascotas de hasta 30 kilos en vuelos domésticos regulares. La compañía prevé ponerlo a la venta en la temporada de verano IATA, cuando remate los últimos ajustes operativos y comerciales.

La iniciativa llega tras los cambios regulatorios impulsados por el organismo italiano de aviación civil (ENAC) para facilitar que los animales no tengan que viajar en bodega, una opción que las propias directrices consideran asociada a riesgos para el bienestar animal (estrés agudo, golpes de calor o hipotermia, incidentes en la manipulación…).

Según explicó el consejero delegado de ITA, Joerg Eberhart, la decisión responde a una demanda creciente: «Las mascotas son parte de la familia y la idea es que el viaje empiece y termine juntos, sin separarse».

¿Qué cambia exactamente?

En la práctica, el movimiento italiano rompe con el techo habitual en Europa: la referencia histórica de 8 kilos para mascotas en cabina (con excepciones para perros guía), que ENAC cita al repasar el marco europeo (Reglamento (UE) 965/2012 y sus medios aceptables de cumplimiento).

Las directrices de ENAC para mascotas por encima de ese umbral proponen un esquema muy concreto para compatibilizar seguridad, alergias y evacuación: ubicación preferente junto a ventanilla/bulkhead, fila sin salidas de emergencia, sujeción con arnés al cinturón, procedimientos de embarque para reducir interacciones y opciones de recolocación para pasajeros con alergias o fobias.

En paralelo, la agencia alemana dpa (vía Welt) apunta a medidas que ITA tendría sobre la mesa para el servicio comercial (por ejemplo, correa, bozal disponible y plaza de ventanilla con el dueño al lado), aunque el calendario exacto de despliegue aún no se concreta públicamente.

El transporte de mascotas pequeñas en cabina existe desde hace años en muchas compañías, pero el salto a viajar como pasajero para animales grandes es otra liga. Como antecedente, en 2009 despegó en EE UU Pet Airways, presentada como la primera aerolínea con vuelos solo para mascotas (sin humanos como pasajeros), precisamente para evitar la bodega.

Cómo viajan hoy las mascotas en las principales aerolíneas

En la mayoría, viajar en cabina supone poner el transportín bajo el asiento y los límites van entre 8 y 10 kg (mascota + bolsa/transportín). La gran novedad de ITA es permitir hasta 30 kg en cabina en vuelos domésticos italianos.