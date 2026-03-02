Cacau, el perro salchicha que toca la guitarra con la cola y conquista las redes

Un perro salchicha llamado Cacau se ha ganado al público a golpe de ritmo: en un vídeo compartido en redes, el pequeño aparece junto a una guitarra y mueve la cola con una precisión sorprendente, como si estuviera rasgando las cuerdas mientras su humano cambia los acordes en el traste. La escena, tan sencilla como hipnótica, ha disparado las reacciones en internet.

Según recoge el medio brasileño D24AM, la publicación -atribuida a la cuenta @cacauslife- explotó en redes y, en apenas un par de días, superaba los 800.000 ‘likes’ y los 7.000 comentarios.

Parte del encanto está también en el tono de la propia publicación: la leyenda bromea con el efecto del vídeo y pide que «no lo pongan en 2x», un guiño que ha animado aún más a los usuarios a repetir la escena una y otra vez.

En el perfil de Cacau, su dueño aparece identificado como Alberto Franzen, músico brasileño que comparte distintos momentos cotidianos del peludito, desde juegos y entrenamientos hasta estampas de vida doméstica, siempre con ese aire de estrella que, ahora, también se atreve con las seis cuerdas.