La ceguera de Onís no le impide verse con un nuevo hogar

Este veterano pastor del Cáucaso cuenta con una limitación visual, conserva un 5% de visión

Se encuentra en búsqueda de una familia con paciencia en la Protectora de Animais do Morrazo

Onís esepera una familia en la Protectora de Animais do Morrazo

Onís esepera una familia en la Protectora de Animais do Morrazo

Pedro Fernández

Pedro Fernández

Pedro Fernández

La Protectora de Animais do Morrazo trabaja para que el refugio sea un lugar de tránsito, y no un destino final. Sin embargo, no siempre lo consiguen, algunos perros llevan demasiado tiempo esperando una familia. Las razones son variadas, pero una de las principales es la edad, ya que los perros mayores suelen despertar menos interés en los procesos de adopción.

Es el caso de Onís, un pastor del Cáucaso cuya situación se agrava por su limitación visual: apenas conserva un 5% de visión. Es un perro de gran tamaño que llegó a la protectora junto a otra perrita de su misma raza. Ella ya fue adoptada, pero él sigue en el refugio, a la espera de un hogar.

Desde la protectora explican que su tamaño y su ceguera frenan a muchas familias, aunque insisten en que estos perros «se adaptan enseguida» y pueden llevar una vida plena si cuentan con rutinas estables y un entorno tranquilo.

Como señala Lorena Gago, secretaria de la Protectora de Animales do Morrazo, «cualquier persona puede adoptar», pero recuerda que es fundamental hacerlo con responsabilidad. Hay que ser consciente de que los perros necesitan tiempo para adaptarse a nuevos espacios y rutinas. En el caso de Onís, su adaptación puede ser más lenta, pero no implica una incompatibilidad si una familia quiere hacerse cargo de este gigante.

Quienes quieran conocerlo pueden visitar a Onís en la protectora, situada en el alto de Broullón en Moaña, donde actualmente esperan adopción entre cuarenta y cincuenta perros. También es posible colaborar, realizando paseos con los perros, previo contacto; haciendo donaciones de material o dinero, o sumándose como voluntariado. El horario de apertura de la protectora es de 9:00 a 14:00, de lunes a sábado.

TEMAS

