Muere Paupeta, la gallina viguesa «más famosa del mundo»

Paupeta, la gallina que conquistó a miles de seguidores en redes sociales y se convirtió en una celebridad local, con apariciones en televisión y hasta un talent show, ha fallecido. Su dueña, Susana Pérez-Bello, lo comunicó en las últimas horas con un mensaje de despedida en el que resume la huella que dejó el animal en su vida: «Fuiste la protagonista de esta cuenta y casi de mi vida».

Paupeta no era una gallina cualquiera. En casa, cuentan, se comportaba «como un perro más en esta familia pero con plumas». Y fuera, se hizo conocida por sus trucos y su capacidad de interactuar con personas y otros animales, en una convivencia que llamó la atención de medios de comunicación y del público general. En el emotivo texto, su cuidadora recuerda viajes, grabaciones y experiencias poco habituales: «Creo que has salido en todas las cadenas de TV, hemos viajado juntas, hemos ido a un talent show (prometo contárselo a mis nietos)… Has venido a trabajar conmigo».

La historia de Paupeta empezó cuando era apenas un pollito. Su dueña explica que la adoptó con «dos o tres días» y que, desde entonces, se convirtió en «la reina de la casa». «Creo que te he dado la mejor vida que una gallina podría imaginar», escribe, antes de reconocer el vacío que deja su ausencia: «Has dejado un vacío enorme, mi dinosaurio pelirrojo emplumado».

De Vigo a la televisión

La singularidad de Paupeta también estuvo en su adiestramiento y en su convivencia cotidiana: en el relato de su dueña, la gallina llegó a acompañarla incluso al trabajo. Esa presencia constante, sumada a su carácter, la convirtió en un fenómeno local y digital, y terminó por llevarla a la televisión, donde su historia reforzó la idea de que los animales pueden generar un vínculo muy profundo con sus cuidadores.

En su despedida, Susana Pérez-Bello subraya el vínculo emocional y la dimensión simbólica que Paupeta tuvo en su vida. «Llevo tatuado tu perfil con tu cresta de flequillo desde hace años porque sabía que dejarías huella en mí», escribe. Y concluye con una promesa que resume el fenómeno que fue Paupeta en Vigo: «Te amo y prometo recordar al mundo que tuve una gallina impresionante de mascota, la más famosa del mundo»