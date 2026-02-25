Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carta abierta marinero muerto CangasTraumatología ChuviRescate policial a un «camello»Contratos navalCelta-PAOKCatamarán lago de SanabriaAtaque perro Cangas
instagramlinkedin

La tierna fan número uno de este músico italiano: su perrita lo mira embobado mientras canta y el vídeo arrasa en redes

El clip, viral en TikTok e Instagram, muestra a Rocuzzo interpretando una canción mientras su bulldog francés le observa sin apartar la mirada, en una escena de pura complicidad que ha derretido a miles de usuarios

Momento en el que la perrita mira embelesada a su dueño mientres este canta.

Momento en el que la perrita mira embelesada a su dueño mientres este canta. / Instagram

Marta Clavero

Marta Clavero

Un cantante italiano conocido en redes como Roccuzzo (@roccuzzomusic) vuelve a conquistar a TikTok e Instagram con un clip tan sencillo como irresistible: él interpreta una canción y, a su lado, su perra Ohana, una bulldog francés, lo observa sin apartar la mirada, pegada a él y con una expresión que muchos usuarios han descrito como pura adoración.

En una de las versiones más compartidas el músico interpreta una cover de “Halo”, de Beyoncé, mientras la perrita se aferra a su dueño y lo mira fijamente, en una escena que termina incluso con un abrazo cuando el propio cantante se emociona.

El momento, que ha ido circulando por distintas cuentas y republicaciones, no solo ha despertado ternura: también ha generado debate en comentarios, con usuarios que ponen en duda que un perro pueda emocionarse de esa manera y otros que defienden que la conexión entre ambos es evidente.

Detrás del fenómeno está Giuseppe Roccuzzo, cantautor siciliano (nacido en 1996) que ganó visibilidad tras su paso por X Factor Italia (2020) y que ha construido parte de su comunidad compartiendo vídeos musicales cotidianos junto a Ohana, una presencia habitual en sus publicaciones.

Noticias relacionadas y más

En tiempos de scroll infinito, la fórmula parece infalible: música en directo, una mascota de tierna mirada y un vínculo que se entiende sin palabras. Y, una vez más, las redes han hecho el resto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents