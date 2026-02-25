La tierna fan número uno de este músico italiano: su perrita lo mira embobado mientras canta y el vídeo arrasa en redes
El clip, viral en TikTok e Instagram, muestra a Rocuzzo interpretando una canción mientras su bulldog francés le observa sin apartar la mirada, en una escena de pura complicidad que ha derretido a miles de usuarios
Un cantante italiano conocido en redes como Roccuzzo (@roccuzzomusic) vuelve a conquistar a TikTok e Instagram con un clip tan sencillo como irresistible: él interpreta una canción y, a su lado, su perra Ohana, una bulldog francés, lo observa sin apartar la mirada, pegada a él y con una expresión que muchos usuarios han descrito como pura adoración.
En una de las versiones más compartidas el músico interpreta una cover de “Halo”, de Beyoncé, mientras la perrita se aferra a su dueño y lo mira fijamente, en una escena que termina incluso con un abrazo cuando el propio cantante se emociona.
El momento, que ha ido circulando por distintas cuentas y republicaciones, no solo ha despertado ternura: también ha generado debate en comentarios, con usuarios que ponen en duda que un perro pueda emocionarse de esa manera y otros que defienden que la conexión entre ambos es evidente.
Detrás del fenómeno está Giuseppe Roccuzzo, cantautor siciliano (nacido en 1996) que ganó visibilidad tras su paso por X Factor Italia (2020) y que ha construido parte de su comunidad compartiendo vídeos musicales cotidianos junto a Ohana, una presencia habitual en sus publicaciones.
En tiempos de scroll infinito, la fórmula parece infalible: música en directo, una mascota de tierna mirada y un vínculo que se entiende sin palabras. Y, una vez más, las redes han hecho el resto.
