Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Flota china calamarEdadismoVino gallego 0,0Atacado por perros en CangasSecuestro TeisCatamarán lago de Sanabria
instagramlinkedin

Un documental muestra el lado más desconocido de la guerra en Ucrania: el rescate de animales abandonados

«Nosotros, nuestras mascotas y la guerra», emitido en «La Noche Temática» de La 2, retrata la red de voluntarios que salva desde perros y gatos atrapados en pisos hasta grandes felinos en zoológicos, y ya puede verse en RTVE Play

Frame del rescate de un gato.

Frame del rescate de un gato. / RTVE

Marta Clavero

Marta Clavero

Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, La 2 vuelve la mirada a una de las consecuencias más silenciosas del conflicto: el sufrimiento de los animales y la movilización social para rescatarlos. El programa «La Noche Temática» emitió el documental «Nosotros, nuestras mascotas y la guerra», que ya está disponible para su visionado en RTVE Play.

La cinta narra historias de evacuaciones y rescates a contrarreloj en ciudades bombardeadas y zonas bajo ataque. En medio del caos de los desplazamientos y la destrucción, miles de animales quedaron atrás: gatos y perros encerrados en pisos, animales de granja sin alimento y también especies salvajes en instalaciones afectadas por la guerra.

El documental pone el foco en la respuesta de voluntarios, cuidadores y ciudadanos que, pese al riesgo, se coordinaron para localizar, alimentar y trasladar a los animales abandonados. Las imágenes recogen desde el rescate de mascotas en edificios dañados hasta la situación de leones y tigres en zoológicos del país, recordando que la violencia del conflicto se extiende más allá del frente.

Noticias relacionadas y más

Con un tono directo y humano, «Nosotros, nuestras mascotas y la guerra» subraya el papel de las redes de apoyo y la solidaridad organizada en un escenario extremo, donde cada vida cuenta. El documental puede verse ya en RTVE Play.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents