Un documental muestra el lado más desconocido de la guerra en Ucrania: el rescate de animales abandonados
«Nosotros, nuestras mascotas y la guerra», emitido en «La Noche Temática» de La 2, retrata la red de voluntarios que salva desde perros y gatos atrapados en pisos hasta grandes felinos en zoológicos, y ya puede verse en RTVE Play
Cuando se cumplen cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, La 2 vuelve la mirada a una de las consecuencias más silenciosas del conflicto: el sufrimiento de los animales y la movilización social para rescatarlos. El programa «La Noche Temática» emitió el documental «Nosotros, nuestras mascotas y la guerra», que ya está disponible para su visionado en RTVE Play.
La cinta narra historias de evacuaciones y rescates a contrarreloj en ciudades bombardeadas y zonas bajo ataque. En medio del caos de los desplazamientos y la destrucción, miles de animales quedaron atrás: gatos y perros encerrados en pisos, animales de granja sin alimento y también especies salvajes en instalaciones afectadas por la guerra.
El documental pone el foco en la respuesta de voluntarios, cuidadores y ciudadanos que, pese al riesgo, se coordinaron para localizar, alimentar y trasladar a los animales abandonados. Las imágenes recogen desde el rescate de mascotas en edificios dañados hasta la situación de leones y tigres en zoológicos del país, recordando que la violencia del conflicto se extiende más allá del frente.
Con un tono directo y humano, «Nosotros, nuestras mascotas y la guerra» subraya el papel de las redes de apoyo y la solidaridad organizada en un escenario extremo, donde cada vida cuenta. El documental puede verse ya en RTVE Play.
