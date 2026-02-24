El Concello de Redondela busca a la familia de un gato joven encontrado en Reboreda

La Concellería de Sostenibilidade del Concello de Redondela tiene en custodia un gato macho de entre 8 y 12 meses que apareció perdido en el torreiro de la fiesta de la Iglesia de Reboreda. El animal está ya en una casa de acogida y destaca por su buen carácter: es muy sociable y se adaptó enseguida.

Según informa el Concello, se trata de un ejemplar del que “se entiende que tiene familia y que lo está buscando”. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo llegar a la zona “en los bajos de algún coche”, por lo que no se descarta que no sea de la parroquia.

Las personas que lo reconozcan o puedan aportar información pueden contactar con la administración local en el 986 400 300.