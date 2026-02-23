Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un Dogo Argentino se hace viral por atender a su dueña española solo cuando ella pone acento del país andino

El vídeo, difundido en TikTok e Instagram, muestra cómo el perro ignora órdenes en español neutro y reacciona al instante cuando escucha modismos rioplatenses como «vení», «che» o «salí de acá, boludo»

El Dogo Argentina adoptado por una española que solo atiende al acento de su país.

El Dogo Argentina adoptado por una española que solo atiende al acento de su país. / TikTok

Marta Clavero

Marta Clavero

Un Dogo Argentino se ha convertido en protagonista inesperado por un motivo tan curioso como divertido: solo obedece cuando su dueña, una española que lo adoptó, habla con acento y jerga argentina.

La escena que ha desatado el furor en redes parte de una situación cotidiana. La propietaria intenta bajar al animal de un mueble con órdenes estándar, sin resultado. Le pide que se aparte, que se mueva, que baje… y el perro, imperturbable, no se da por aludido.

El giro llega cuando la joven cambia por completo la forma de hablar: adopta una tonada rioplatense marcada y recurre a expresiones típicas. En ese momento, el Dogo reacciona como si de pronto se encendiera un interruptor. Basta un «vení» o un «salí de acá, boludo» para que el animal responda de inmediato, ante la sorpresa de miles de usuarios.

En los comentarios, la interpretación se ha convertido en chiste recurrente: que el perro «lleva la argentinidad en la sangre». El clip también ha reabierto un debate habitual cada vez que un animal se vuelve tendencia: los perros no entienden idiomas como las personas, pero sí asocian sonidos, entonaciones y rutinas. Y, por lo visto, este Dogo tiene muy claro qué cadencia y qué palabras van en serio.

Entre los términos que más rápido activan su obediencia destacan «che», «vení» y la ya célebre «salí de acá, boludo», convertidas en el diccionario particular con el que el can parece estar dispuesto a negociar… siempre que suene a Argentina.

