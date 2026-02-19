Punch, el mono bebé que encontró una madre de peluche en Japón

En el zoo de una ciudad del área metropolitana de Tokio, un gesto minúsculo -un mono bebé aferrado a un muñeco- ha acabado convirtiéndose en una historia compartida a escala mundial. Se llama Punch (o Punch-kun), es un macaco japonés nacido en julio de 2025 que vive en el Ichikawa City Zoo, en la prefectura de Chiba. Su caso se viralizó por una imagen que mezcla ternura y desgarro: un primate diminuto que, en vez de agarrarse al cuerpo de su madre, se abraza con fuerza a un peluche naranja al que trata como si fuera un sustituto materno.

Los cuidadores del parque explican que Punch fue abandonado poco después de nacer. La consecuencia fue inmediata: el equipo del zoo tuvo que pasar a la crianza artificial para sacarlo adelante.

En macacos, los primeros meses son casi un pegamento físico con la madre: las crías pasan gran parte del tiempo agarradas a su cuerpo. Cuando ese vínculo falla, aparece lo que el zoo describe como ansiedad e inseguridad. Para paliarlo, los cuidadores probaron con toallas y distintos objetos blandos hasta dar con lo que funcionó: un peluche de orangután, suave, con pelo y un tamaño que permitía al pequeño mono trepar, esconderse y aferrarse.

Un peluche como madre y como escudo

Desde entonces, Punch se volvió inseparable de su muñeco. Las imágenes lo muestran apretándolo contra el pecho, durmiendo con él o usándolo como punto de apoyo. Incluso hay un detalle especialmente revelador: cuando otros monos lo increpan en el recinto, el pequeño llega a interponer el peluche como si fuera un escudo, una forma de refugio en un entorno social complejo que todavía está aprendiendo a navegar.

La historia no habría saltado del recinto a internet sin un detonante: el perfil oficial del zoológico difundió la escena y, a partir de ahí, llegó la ola. En Japón apareció incluso una etiqueta de apoyo -“¡Ánimo, Punch!”)- que terminó multiplicando la circulación de vídeos y fotos.

El impacto fue tangible, hasta el punto de que el zoo registró un aumento repentino de visitantes, con cifras de miles en un solo fin de semana tras la viralización.

El paso más difícil: volver al grupo

Pero lo esencial, para los cuidadores, no era que Punch fuese famoso, sino que pudiese integrarse en la “sociedad” del recinto, un grupo de macacos con jerarquías y códigos propios. El proceso ha sido gradual: acercarlo y alejarlo del llamado monte de los monos, vigilar interacciones y permitir que el pequeño gane confianza.

Y ahí llegó una de las señales más esperadas: con el tiempo empezaron a observarse conductas de aceptación, como el acicalamiento (grooming) por parte de otros monos, un gesto fundamental de vínculo y reconocimiento en primates. Punch comienza a relacionarse más y a depender algo menos del muñeco, aunque el peluche sigue siendo su lugar seguro.