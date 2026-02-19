El gato, un pelín acaparador: tiene siete vidas y celebra tres días internacionales al año
Del felino de la Casa Blanca a una campaña global: así se explican el 20 de febrero, el 8 de agosto y el 29 de octubre
Este viernes 20 de febrero es el Día Internacional del Gato. O mejor dicho, uno de los Días. Puede parecer un exceso, pero tiene explicación: no existe un único “Día Internacional del Gato” consensuado por una autoridad oficial, sino tres fechas populares que han ido ganando terreno por orígenes distintos (una historia viral, una efeméride impulsada por una ONG y una jornada nacional convertida en fenómeno en redes).
20 de febrero: el Día del Gato más viral (y el más cercano)
Esta fecha se asocia al gato Socks, mascota de la familia Clinton, que se hizo famoso en los años 90 por sus apariciones públicas. Tras su muerte un 20 de febrero, la jornada empezó a circular como homenaje y terminó consolidándose en internet como Día del Gato.
8 de agosto: el Internacional promovido por una organización global
El International Cat Day del 8 de agosto nació en 2002 impulsado por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) como una fecha de alcance mundial para concienciar sobre el bienestar felino. Desde 2020, la entidad International Cat Care asumió la custodia de la jornada y su divulgación.
29 de octubre: una fecha nacional de EE UU que se internacionalizó en redes
El National Cat Day se celebra el 29 de octubre en Estados Unidos y fue creado por la experta en estilo de vida y bienestar animal Colleen Paige para fomentar la adopción y visibilizar la situación de los gatos en refugios. Con el tiempo, la etiqueta y las campañas digitales han hecho que también se recuerde fuera del país.
Entonces, ¿cuál es el verdadero?
Depende de lo que se entienda por Internacional. El 8 de agosto es el que cuenta con un origen más claramente global y organizado (IFAW), mientras que el 20 de febrero y el 29 de octubre funcionan como efemérides populares (una por historia mediática y otra por campaña de adopción) que se han extendido por su tirón social.
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Galicia encara la undécima borrasca del año, Pedro, con una tregua para el fin de semana
- La madre del joven vigués electrocutado en un aerogenerador, sobre la detención de sus amigos: «Es innecesario, no tienen la culpa de su muerte»
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay
- La «nueva esclavitud»: jornadas de 24 horas, sin comida y sin saludar al vecindario
- La Xunta amplía el plazo a los propietarios de 150.000 hectáreas de monte para que paguen sus deudas
- Detienen a los amigos del joven de Vigo electrocutado en un aerogenerador de Burgos por un reto
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación