El gato, un pelín acaparador: tiene siete vidas y celebra tres días internacionales al año

Este viernes 20 de febrero es el Día Internacional del Gato. O mejor dicho, uno de los Días. Puede parecer un exceso, pero tiene explicación: no existe un único “Día Internacional del Gato” consensuado por una autoridad oficial, sino tres fechas populares que han ido ganando terreno por orígenes distintos (una historia viral, una efeméride impulsada por una ONG y una jornada nacional convertida en fenómeno en redes).

20 de febrero: el Día del Gato más viral (y el más cercano)

Esta fecha se asocia al gato Socks, mascota de la familia Clinton, que se hizo famoso en los años 90 por sus apariciones públicas. Tras su muerte un 20 de febrero, la jornada empezó a circular como homenaje y terminó consolidándose en internet como Día del Gato.

8 de agosto: el Internacional promovido por una organización global

El International Cat Day del 8 de agosto nació en 2002 impulsado por el International Fund for Animal Welfare (IFAW) como una fecha de alcance mundial para concienciar sobre el bienestar felino. Desde 2020, la entidad International Cat Care asumió la custodia de la jornada y su divulgación.

29 de octubre: una fecha nacional de EE UU que se internacionalizó en redes

El National Cat Day se celebra el 29 de octubre en Estados Unidos y fue creado por la experta en estilo de vida y bienestar animal Colleen Paige para fomentar la adopción y visibilizar la situación de los gatos en refugios. Con el tiempo, la etiqueta y las campañas digitales han hecho que también se recuerde fuera del país.

Entonces, ¿cuál es el verdadero?

Depende de lo que se entienda por Internacional. El 8 de agosto es el que cuenta con un origen más claramente global y organizado (IFAW), mientras que el 20 de febrero y el 29 de octubre funcionan como efemérides populares (una por historia mediática y otra por campaña de adopción) que se han extendido por su tirón social.