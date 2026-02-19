Más animales se apuntan a los juegos de invierno: del perro lobo al carnero
Después del vídeo del perro lobo deslizándose por la nieve, ahora se viraliza otro clip: un carnero que parece lanzarse por una pista invernal como si estuviera entrenando para el descenso: Internet, otra vez, haciendo de comentarista oficial.
Un nuevo vídeo viral suma un inesperado atleta a los deportes de invierno. Tras el clip del perro lobo, ahora circulan imágenes de un carnero subiendo por una zona nevada, con una soltura que ha disparado las bromas sobre un equipo animal para los Juegos.
El animal se ha ganado el aplauso y las bromas en redes: un carnero corriendo por una pista helada con cartelería de Milano Cortina 2026. El clip se está difundiendo como segunda medalla para la delegación animal.
El carnero ya ha hecho lo más difícil: transitar la pista sin caerse y robar los focos de los medios.
