Un perro lobo irrumpe en una prueba de esquí de fondo y se convierte en el atleta viral de los Juegos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno vivieron este 18 de febrero de 2026 una escena tan insólita como celebrada por el público: un perro lobo checoslovaco saltó al circuito durante una clasificación del esprint por equipos femenino de esquí de fondo, corrió el tramo final detrás de las deportistas y cruzó la meta, colándose incluso en la imagen de la foto-finish.

El protagonista, llamado Nazgul, burló el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado sin provocar caídas ni alterar el desarrollo competitivo, aunque sí obligó a los jueces y voluntarios a reaccionar con rapidez para evitar riesgos.

Según distintas versiones dadas tras el incidente, el animal vive o se alojaba en las inmediaciones (un hotel cercano) y habría salido tras perder de vista a sus acompañantes; otras informaciones apuntan a que pertenece a una deportista local vinculada a la sede.

En cualquier caso, los organizadores lograron retirarlo sin daños y el vídeo se propagó en redes como una de las imágenes más comentadas del día.

El episodio, que por su tono quedó en anécdota, reabre sin embargo el foco sobre la seguridad perimetral en sedes abiertas y la convivencia entre pruebas deportivas y entornos naturales en el arco alpino, donde no es extraño ver fauna (y mascotas) cerca de circuitos de nieve.