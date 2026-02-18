Un perro lobo irrumpe en una prueba de esquí de fondo y se convierte en el atleta viral de los Juegos de Invierno
Un perro lobo checoslovaco saltó al circuito en una prueba de esquí de fondo, corrió tras las atletas y cruzó la meta sin causar incidentes, desatando una ola de vídeos virales
M. C.
Los Juegos Olímpicos de Invierno vivieron este 18 de febrero de 2026 una escena tan insólita como celebrada por el público: un perro lobo checoslovaco saltó al circuito durante una clasificación del esprint por equipos femenino de esquí de fondo, corrió el tramo final detrás de las deportistas y cruzó la meta, colándose incluso en la imagen de la foto-finish.
El protagonista, llamado Nazgul, burló el dispositivo de seguridad y recorrió parte del trazado sin provocar caídas ni alterar el desarrollo competitivo, aunque sí obligó a los jueces y voluntarios a reaccionar con rapidez para evitar riesgos.
Según distintas versiones dadas tras el incidente, el animal vive o se alojaba en las inmediaciones (un hotel cercano) y habría salido tras perder de vista a sus acompañantes; otras informaciones apuntan a que pertenece a una deportista local vinculada a la sede.
En cualquier caso, los organizadores lograron retirarlo sin daños y el vídeo se propagó en redes como una de las imágenes más comentadas del día.
El episodio, que por su tono quedó en anécdota, reabre sin embargo el foco sobre la seguridad perimetral en sedes abiertas y la convivencia entre pruebas deportivas y entornos naturales en el arco alpino, donde no es extraño ver fauna (y mascotas) cerca de circuitos de nieve.
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Un joven hospitalizado tras recibir un navajazo en el Entroido de O Hío
- El Centro Comercial Camelias busca revitalizarse con la incorporación de una cadena de gimnasios
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa
- Atasco en el centro de Vigo por la retirada de unos paneles de un edificio
- La doctora del CHUVI Patricia Balvis logra una tesis 'cum laude' en cirugía ortopédica: «Presenta menos dolor y menor riesgo»
- Muere un marinero de Cangas por un accidente en un barco de la armadora del «Villa de Pitanxo» en Uruguay