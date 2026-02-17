Therians: la identidad animal que se ha viralizado en redes y empieza a verse en España

Saltos, carreras a cuatro patas, posturas felinas y accesorios como colas o máscaras. Así se presenta en redes el fenómeno de los therians, una etiqueta que algunas personas, sobre todo adolescentes, emplean para expresar una identificación interna con un animal (habitualmente lobo, perro o gato). No se trata solo de disfrazarse: quienes se definen como therian sostienen que sienten una conexión psicológica o emocional con esa especie.

La parte más visible se ha popularizado gracias a vídeos cortos y retos replicables. En ese escaparate se ha asociado también a las quadrobics (movimientos en cuadrupedia), que unos practican como ejercicio o performance y otros como forma de actuar su identidad. Y ahí el algoritmo hace el resto: cuanto más llamativo, más se comparte.

¿Por qué se comportan así? Lo que recogen algunos análisis mediáticos se vincula a dinámicas típicas en la adolescencia: búsqueda de pertenencia, exploración de identidad y creación de comunidad en línea. Dicho en latín, «Homo homini lupus»: el ser humano busca manada, incluso cuando la manada es simbólica.

¿Y su incidencia en España? A día de hoy no existen datos públicos que permitan cuantificar cuántas personas se identifican como therian. Lo que sí es medible es la conversación: más cuentas, hashtags, debates y vídeos (con presencia creciente también fuera de la pantalla). Como en otras tendencias virales, conviene recordar «Caveat lector»: no confundir volumen de contenido con volumen real de casos.